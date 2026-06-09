Il Kom è atterrato a Olbia, cresce l’attesa 

Il 9 giugno del 1985 usciva l'album “Cosa succede in città” e a Olbia in attesa del Blasco esattamente 41 anni dopo? Tutti a caccia della leggenda rock italiana a meno due giorni dal concerto, sul palco dell'Olbia Arena, venerdì e sabato, ma in attesa di scovarlo tra le vie della città o su qualche spiaggia in incognito. Perché ieri Vasco Rossi è arrivato in città. Eccolo, nella foto a destra, mentre scende dall’aereo privato e saluta Olbia.

Monta la curiosità sui possibili movimenti di Vasco in città, tra ristoranti vista mare e locali del centro storico: è scattato il toto nomi tra quelli in cui non è raro scattare selfie con chi ha fatto ballare la città, da Zucchero a Marco Mengoni fino a Jovanotti. Top secret i giorni di permanenza a Olbia, ma secondo indiscrezioni, Vasco Rossi non alloggia in città. I ben informati rivelano che il cantante romagnolo (con i suoi più stretti collaboratori) ha scelto un resort affacciato sul mare alle porte di Olbia. E sempre fuori città e sul mare (ma nella sponda opposta) soggiorna la crew del Kom, un centinaio di addetti ai lavori per le due serate live che cominceranno alle 20.45.

Intanto, per garantire sicurezza e ordine pubblico, il sindaco Settimo Nizzi, ha firmato un'ordinanza che vieta la vendita, la somministrazione e il consumo delle bevande alcoliche con gradazione superiore al 5 per cento, a partire dalle 14 del 12 giugno alle 06 del 14 giugno, nel raggio di 500 metri dall’area dei concerti e su tutto il territorio comunale è vietato consumare, vendere o somministrare bibite in bottiglie di vetro e lattine.

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