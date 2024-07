Il killer poteva uccidere due volte 

Disinvolto e spietato. Indossava pantaloncini e maglietta, il killer di Mino Marongiu. In più aveva un cappellino con visiera ben calata sul volto. Il sicario, al quale gli inquirenti vogliono dare un nome e un cognome, è arrivato in piazza Roma passando da via Suja, al lato dell’Hotel Murru dove Marongiu aveva appena consumato una frugale colazione, e da lì se n’è andato dopo averlo ucciso. Fugato ogni dubbio sui movimenti del bandito che ha scaricato nove colpi di pistola addosso all’uomo di 52 anni, compiuti appena tre giorni prima. Mentre il killer inseguiva la vittima predestinata, investita da una raffica esplosa dalla pistola semiautomatica, un proiettile di rimbalzo è finito sulle lastre di granito e, poi, è schizzato sul braccio di un uomo, provocandogli un’escoriazione. Il bilancio dell’agguato di martedì scorso avrebbe potuto essere una doppia tragedia.

Il rebus

Quello a Mino Marongiu è stato un chiaro agguato di stampo mafioso. Sia per le modalità che per l’orario di esecuzione ma anche per il luogo individuato. Nove del mattino in pieno centro, in una piazza che finora era rimasta immacolata. Tutt’altra storia rispetto alle consuetudini dell’omicidio da muretto a secco. L’attività investigativa si concentra su più fronti. Anche se il sospetto più forte sembra essere quello del delitto su commissione compiuto da un sicario in trasferta, ma in possesso di solide informazioni sugli spostamenti di Marongiu. Perché quest’ultimo non era solito andare a fare colazione al bar della piazza. Quando è uscito, con in mano alcuni caffè da asporto, sull’agorà la nuova giornata prendeva forma con alcuni capannelli di compaesani riuniti per scambiarsi un saluto di cortesia. Tutto nella norma, fino a quando gli stessi non hanno avvertito il colpi d’arma da fuoco e notato l’uomo in fuga dopo aver sparato nove volte sulla vittima. Gli ultimi quattro proiettili sembrerebbero essere stati esplosi quando Marongiu era già riverso a terra, davanti a un suv nero e a un dissuasore in granito, sotto le telecamere della filiale del Banco di Sardegna. La dinamica verrà accertata dalla perizia balistica che dovrà valutare la distanza e la traiettoria degli spari, accertare il calibro e il tipo di arma da fuoco adoperata. Che potrebbe essere stata una pistola calibro 7,65. I carabinieri del Ris sono al lavoro per dare risposte al magistrato inquirente.

Lo scenario investigativo

Intanto il coordinamento dell’inchiesta potrebbe essere acquisito dalla Direzione distrettuale antimafia, il cui pm Danilo Tronci mercoledì mattina ha tenuto un vertice in Procura a Lanusei con l’attuale titolare del fascicolo, Valentina Vitolo, e i carabinieri del comando di Nuoro. Sono al vaglio i possibili intrecci dell’agguato di martedì scorso con l’uccisione di Mosè Cao, ritrovato in un pozzo nelle campagne a valle di Talana il 22 novembre 2021, e la sparizione di Sandro Arzu avvenuta da Arzana l’8 marzo 2023. Su quest’ultimo caso l’indagine è condotta proprio dalla Dda, che sta portando avanti attività investigative su rapine effettuate a trafficanti di droga in possesso di ingenti quantità di droga (anche) con il coinvolgimento di bande albanesi che avrebbero operato con modalità violente sia nel Cagliaritano che nel Sulcis e pure in Ogliastra. Nel frattempo i militari della compagnia di Lanusei proseguono con le indagini tradizionali, fatte di perquisizioni e interrogatori, soprattutto delle persone più vicine a Mino Marongiu (i cui familiari sono assistiti dall’avvocato Mario Solanas) , con l’obiettivo di completare il mosaico ricostruttivo degli ultimi giorni di vita dell’ucciso.

RIPRODUZIONE RISERVATA