Il killer, il trafficante, il fantasma: le giravolte di una vita spericolata 

Una vita intera a entrare e uscire dall’ombra. Una vita fatta a pezzi. Il primo frammento racconta di due ragazzi e una feroce vendetta. La sera di Santo Stefano del 1990 in via Sardegna ad Arzana un giovane meccanico, Bruno Ferrai, viene ucciso a colpi di pistola tra la gente che passeggia. Le carte processuali scritte dalla Corte d'assise a Lanusei forniranno colpevoli e movente: i fratelli Sandro e Luca Arzu, 21 e 19 anni, sparano a Ferrai perché lo ritengono il killer del padre, Pietro Arzu, macellaio laborioso e senza macchia assassinato mentre in auto risaliva la strada di Orgiolaonniga, che collega Arzana alla provinciale Villagrande-Tortolì. Sandro Arzu viene condannato a 26 anni di carcere.

Il signor nessuno

Il secondo frammento racconta del signor nessuno. Quello che era stato Sandro Arzu prima del delitto, del processo e della condanna. Calciatore dilettante, una fidanzata, tanti amici. Quello che è stato prima che gli ammazzassero il padre e nei lunghi anni in carcere. Un detenuto modello.

Nel terzo frammento Sandro Arzu finisce nei guai fino al collo. La luce nera delle cronache lo immortala in un sabato pomeriggio del novembre 2013. L’auto su cui viaggia insieme all'amico Alessio Cossu, cagliaritano, viene fermata dai carabinieri lungo la ex 131 tra Sestu e Cagliari. I militari trovano nella vettura 120 grammi di cocaina. Non il problema più importante per l’ormai 44enne. In casa gli inquirenti trovano 720 mila euro in contanti. Una misteriosa montagna di soldi. Per l’ex operaio arzanese si riaprono le porte del carcere. È un domino, una successione di eventi. Nel luglio del 2018 i carabinieri del Ros gli confiscano beni per 850 mila euro, la casa e il garage della villetta di Senorbì. Nel gennaio del 2021 il tribunale di Cagliari lo condanna a 18 anni per traffico di sostanze stupefacenti.

Ferito al collo

Altro giro altri guai. La sera del 15 settembre 2021 il 51enne Sandro Arzu si presenta al Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei, con una ferita d’arma da fuoco tra il collo e la spalla. In quei giorni è in semilibertà dopo la condanna per traffico di droga. Ai carabinieri dice di essere stato colpito da un proiettile nelle campagne a valle dell’abitato di Arzana, ma di non sapere chi gli ha sparato. Il fascicolo per tentato omicidio, aperto dalla Procura di Lanusei, nei mesi successivi non si arricchirà di ulteriori dettagli.

Scomparso

Ma il vero colpo da teatro va in scena l’8 marzo 2023. Il frammento delle 19.30 racconta di un ex signor nessuno immortalato da una telecamera all'uscita del paese. La mattina Arzu mette la firma sulla sua giornata con obbligo di dimora. Oltre c’è il buio. Sipario chiuso. Sandro Arzu quella sera non farà rientro a casa. L'inizio di una vicenda dai contorni oscuri su cui subito si concentra il faro dei carabinieri, coordinati dalla Dda di Cagliari. Il 16 marzo la sua Opel Corsa viene ritrovata crivellata di colpi nella campagne di Su Padru. Tra i montante e il parabrezza, le rosate di due fucilate sparate da distanza ravvicinata. Nell’auto piccole tracce di sangue. Per giorni si cerca un uomo, con il trascorrere del tempo non si è esclude la possibilità di trovare un cadavere. Anche la Procura ritiene l’ipotesi plausibile. Il mosaico disegnato da Arzu sembra comporsi con l’esito sperato. Lo cercano per mesi, con i cani molecolari arrivati da Bologna, i droni, setacciando le montagne. Nessuna traccia. Il fantasma vive una vita nuova in un altro posto, dove nulla era accaduto di quella precedente. Raccontano le cronache che il povero Pietro Arzu, il padre di Sandro, prima di morire, consigliò alla piccola Annarosa, che sedeva al suo fianco, di fingersi morta. Così la ragazzina si salvò. E a 56 anni l’uomo diventato killer, vestito da pregiudicato, così immaginava la sua uscita di scena. In Tribunale, per l’ultima condanna, non c’era. È il 4 dicembre del 2024. Undici anni e mezzo senza i benefici del concordato d’appello, ma pena comunque ridotta rispetto ai 18 anni in primo grado. Barattati con due anni di libertà.

