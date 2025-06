Il killer: «Gli italiani sono mafiosi» 

ROMA. «Gli italiani sono dei mafiosi». Francis Kaufmann, accusato di aver ucciso la bimba di sei mesi trovata morta a Villa Pamphili, si sarebbe espresso così dopo l’arresto, mentre aspettava l’udienza di convalida davanti alla Corte d’Appello di Larissa, in Grecia.

I due alias

L’uomo resta nel carcere greco dopo aver rifiutato l’estradizione in Italia, in attesa che i giudici decidano sul suo trasferimento a Roma. In base alla procedura ci vorranno almeno sessanta giorni, nei quali gli inquirenti sperano di fare piena chiarezza sui fatti. Contro Kaufmann - che oltre all’alias Rexal Ford utilizzava anche quello italiano di Matteo Capozzi - potrebbe scattare una seconda accusa di omicidio, stavolta per la morte della madre della piccola, il cui cadavere è stato trovato a 200 metri dal corpicino della neonata nel parco verde della Capitale.

La donna senza nome

Al momento l’identità della donna resta da accertare. Chi indaga non esclude che possa trattarsi di una cittadina ucraina russofona, fuggita dal conflitto nel 2023 a Malta. Ed è proprio sull’isola che si è concentrata l’attività investigativa. La polizia italiana, in collaborazione con gli inquirenti di La Valletta, sta cercando elementi utili per risalire al nome della donna. Kaufmann-Ford risulta all’anagrafe maltese come celibe e senza figli. Negli ospedali dell’isola non sarebbero stati trovati al momento riscontri sul parto della piccola, che risalirebbe alla fine del 2024. Non è escluso che la donna possa aver dato alla luce la bambina in un appartamento e si stanno facendo delle verifiche per capire se qualche medico privato possa averla aiutata nel parto.

Le tre sim

Secondo quanto riportato dal “Times of Malta”, Kaufmann avrebbe vissuto in una casa nella zona di Marsascala dopo aver ottenuto un permesso di soggiorno valido per alcuni mesi. Gli investigatori hanno ascoltato alcuni abitanti della zona, vicini di casa, per ricostruire elementi del vissuto dell’uomo e il possibile rapporto con la cosiddetta “donna dei tatuaggi” (dopo il ritrovamento del corpo la polizia italiana aveva diffuso le immagini dei suoi tatuaggi per chiedere aiuto nell’identificazione). Il californiano, con ogni probabilità assieme alla donna e alla bimba, che lui afferma essere sua figlia, ha lasciato l’isola tra la fine di marzo e i primissimi giorni di aprile. Ha raggiunto la Sicilia con un catamarano a noleggio, ma non è chiaro se anche la donna e la bambina siano arrivate in Italia con la barca o abbiamo seguito un’altra strada. Al momento dell’arresto Kaufmann era in possesso di tre carte di credito e tre Sim telefoniche, l’ultima acquistata alla stazione Termini. A finanziare il suo stile di vita sarebbero stati i genitori, che gli inviavano dagli Stati Uniti somme mensili tra i 5 e i 6 mila euro. Chi indaga ha accertato che le carte di credito venivano spesso utilizzate per pranzi e cene in ristoranti. All’inizio di aprile Kaufmann aveva contattato un'agenzia immobiliare per affittare un appartamento a Roma. Gli investigatori sono ora al lavoro per individuare l’abitazione, in particolare nelle zone di Monteverde e Gregorio VII, non lontano da Villa Pamphili.

