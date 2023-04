Il killer di Tempio muore in cella 

Era arrivato due giorni fa a Uta. Angelo Frigeri, 41 anni, di Tempio, condannato per triplice omicidio nel 2016, era stato trasferito nella settimana di Pasqua dal carcere di Badu ’e Carros, in pieno subbuglio dopo l’evasione di Marco Raduano, il boss trentanovenne della Sacra Corona Unita. Ieri mattina gli agenti di Uta l’hanno trovato morto nella sua cella. Attorno al collo un cappio.

L’inchiesta

All’apparenza un suicidio. Il pubblico ministero di turno in Procura a Cagliari, Daniele Caria, ha disposto l’autopsia. Non solo un atto dovuto, come accade per le morti in carcere. Il medico legale dovrà far piena luce anche perché sulla vicenda potrebbero chiedere aggiornamenti la Procura di Nuoro e la Dda di Cagliari. C’è una correlazione tra la morte di Frigeri e l’evasione del boss Raduano? Per adesso sono ipotesi investigative. Ma il trasferimento di Frigeri a Uta sembra sia stato disposto perché il tempiese sarebbe stato trovato in possesso di telefonini durante la sua permanenza a Badu ‘e Carros.

Chi era

Angelo Frigeri a Tempio era considerato un idraulico gentile e disponibile da tutti. È diventato il mostro quando è stato arrestato in seguito a una rapina in una casa finita male, malissimo, per il commerciante tempiese Giovanni Azzena, 50 anni, titolare di un negozio di calzature in pieno centro, la moglie Giulia Zanzani (46) e il loro figlio Pietro (12). Tutti uccisi. A mani nude.