Il killer di Romina non avrà l’ergastolo 

La Corte d’assise d’appello di Cagliari, presieduta da Massimo Costantino Poddighe ha rideterminato la pena per Ettore Sini l’ex agente penitenziario di Bono, 52 anni, condannandolo a 28 anni di carcere per il delitto dell’ex compagna di Ozieri Romina Meloni, avvenuto a Nuoro il 31 marzo 2019, e per il tentato omicidio del nuorese Gabriele Fois, nuovo compagno della vittima, che quel giorno era rimasto ferito gravemente. Nei giudicati di primo e secondo grado era arrivato l’ergastolo.

Concordato d'appello

A novembre i giudici della Corte di Cassazione avevano annullato con rinvio davanti alla Corte d’assise di Cagliari la sentenza riguardo al diniego nei precedenti giudicati del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed eventuale giudizio di sbilanciamento. A Sini, difeso da Lorenzo Soro e Pasquale Ramazzotti, veniva contestato l’omicidio volontario premeditato e il tentato omicidio, mentre l’aggravante di aver commesso il delitto per futili motivi era stata annullata dalla Cassazione. Ieri poco prima delle 13 la rideterminanzione della pena, avvenuta con un concordato d’appello tra i difensori e il Pg Luigi Patronaggio. L’intesa ha portato i giudici della Corte all'annullamento dell'ergastolo e alla condanna a 28 anni.

Il delitto

Il 31 marzo del 2019 Sini, dopo aver parlato al telefono con la Meloni, in quel momento a pranzo dai parenti del nuovo compagno, partì armato di pistola da Bono. Arrivato nella casa della coppia a Nuoro, sfondò il portone con un calcio e sparò contro Gabriele. Poi volse l’arma verso Romina, e la colpì a morte con due proiettili alla testa e al collo. Tentò la fuga, e venne arrestalo a tarda notte a Sassari. Per l’accusa un omicidio a sangue freddo, per la difesa figlio di una tempesta emotiva e commesso da un uomo con problemi. A Sini, a causa di una sindrome ansiosa, nel dicembre 2018 l'amministrazione penitenziaria ritirò le armi, ma dopo una visita medica, gli furono prescritti degli ansiolitici e venne definito abile al lavoro. Le armi gli furono restituite, anche la Browning 7.65 usata per uccidere la donna.

Le reazioni

Al telefono, Elisa, nipote di Romina ha rifiutato ogni tipo di commento sulla sentenza. I legali di Sini, Lorenzo Soro e Pasquale Ramazzotti parlano invece di: «una decisione che denota una cultura della giurisdizione capace di individuare delle risposte sanzionatorie severe, senza ricorrere sempre allo stereotipo civile e incivile dell’ergastolo. Una pena comunque alta che calibra un fatto pieno di elementi che portavano ad una valutazione attenta, valutazione che c’è stata». Sorpresa dalla parte civile, con l’avvocato Mario Silvestro Pittalis: «C’è stato un errore nella notifica sul concordato alle parti civili, per noi è stata una sorpresa. Siamo stati estromessi da qualsiasi punto sul merito».

