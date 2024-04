Il killer di Mirko non è pazzo 

Shahid Masih, l’omicida di Mirko Farci, è perfettamente in grado di intendere e volere nonché capace di stare in giudizio. È il risultato della perizia psichiatrica disposta dalla Corte d’assise d’appello di Cagliari sull’ex carrozziere pakistano di 31 anni che, all’alba dell’11 maggio 2021, nella palazzina al civico 46 di via Monsignor Virgilio, uccise con premeditazione il ragazzo che sognava di diventare cuoco, colpendolo con 5 coltellate, e ferì con altri 17 fendenti la madre, Paola Piras, sua ex compagna. Le operazioni dell’esame psichiatrico, di cui è stato incaricato il perito Giampaolo Pintor, sono cominciate il 5 dicembre scorso nel carcere di Uta, dove Masih è detenuto da quasi tre anni.

L’esame

La perizia psichiatrica era stata disposta da Massimo Poddighe, giudice che aveva accolto la richiesta del difensore dell’imputato, condannato all’ergastolo, Federico Delitala. «All’epoca dei fatti, Masih si trovava in uno stato emotivo-passionale che non ha inciso sulle sue capacità di intendere e di volere. In altre parole, Masih - scrive sulla relazione il perito incaricato dal giudice - era in grado giuridicamente di mantenere un adeguato giudizio di realtà, era in grado di comprendere il valore e il disvalore dei propri comportamenti e di coglierne gli aspetti etici e sociali e volendo avrebbe potuto porre un valido controllo alle proprie pulsioni». Lo psichiatra ha escluso in Masih disturbi psicopatologici di rilevanza clinica o di entità giuridicamente rilevante. «I reati commessi da Masih devono essere riportati a una condizione gelosia, possessività, rabbia, delusione, frustrazione, rivendicazione ma anche amore e speranza, vissuti in modo immaturo, confuso e confusivo».

Lo scenario

Per oggi è fissata l’udienza in Corte d’assise d’appello nella quale verrà ascoltato Giampaolo Pintor in contradditorio con Alessandra Nivoli, docente di Psichiatria dell’Università di Sassari, nominata dal sostituto procuratore, Michele Incani, e i professori Mauro Carta e Diego Primavera del dipartimento di Scienze mediche dell’Università di Cagliari, i cui incarichi sono stati conferiti dagli avvocati di parte civile Marcello Caddori, per Paola Piras, Lorenzo Farci, fratello di Mirko, Maria Pisu e Roberto Farci, nonna e zio paterni di Mirko, e Maurizio Corda per Stefania Piras, sorella di Paola.

