Il killer di Minneapolis ancora in fuga 

Minneapolis. In una politica americana sotto shock, la caccia al killer di Minneapolis prosegue senza sosta. Vance Boelter ha fatto perdere le sue tracce dopo aver ucciso la deputata Melissa Hortman e il marito e aver ferito il senatore John Hoffman e sua moglie. Poco prima di entrare in azione ha scritto ai suoi coinquilini: «Vi voglio bene, non volevo finisse così. Potrei morire a breve».

Le testimonianze

Boelter viveva in una stanza in affitto e venerdì aveva pagato quattro mesi anticipati. A David Carlson, uno degli inquilini, aveva detto di aver bisogno di riposo. Nulla però lasciava immaginare un gesto folle come quello che poi ha portato a termine. «Non ho idea di cosa stesse pensando», ha detto, riferendo che Boelter, suo amico di vecchia data, di recente era alle prese con difficoltà economiche e psicologiche. «Stava cercando lavoro ma forse le cose non hanno funzionato, forse si è arreso e ha deciso di andarsene nel tripudio della gloria», ha aggiunto raccontando che a Boelter non piaceva parlare di politica e aveva votato per Trump nel 2024.

Nel manifesto trovato nell'auto del killer sono stati trovati 70 nomi di politici, inclusi tutti i democratici al Congresso del Minnesota, oltre che dei gestori di alcune cliniche Planned Parenthood per l'aborto.

La biografia

Mentre la polizia e l’Fbi stanno passando al setaccio ogni possibile pista con l'obiettivo di non lasciare nulla di intentato e catturare il prima possibile il fuggitivo, nuovi dettagli sul passato di Boetler stanno emergendo. È un cristiano evangelico fermamente contrario all'aborto e, insieme alla moglie, gestisce una società di sicurezza privata, la Praetorian Guard Security Services. Lavorava sei giorni alla settimana in due imprese di pompe funebri per «arrivare a pagare i conti» a fine mese, ha detto in un video postato online. Un lavoro che svolgeva dopo avere frequentato nel 2023 e 2024 un corso online sulle scienze mortuarie, che si aggiunge al suo dottorato in leadership, al master in scienze del management e alla laurea in relazioni internazionali.

Il sito web

Prima, ha gestito un negozio 7-Eleven a Minneapolis, ed stato direttore di una stazione di servizio a St Paul. Più di recente su LinkeIn si è descritto come l'amministratore delegato di Red Lion Group, azienda nella Repubblica Democratica del Congo impegnata a creare posti di lavoro per la popolazione locale. Boelter e sua moglie in passato dirigevano un'organizzazione no profit chiamata Revoformation Ministries e una versione archiviata del suo sito web – dice il Washington Post – chiamava il killer “reverendo” affermando che era stato ordinato sacerdote nel 1993. «Prima dell'11 settembre aveva già compiuto viaggi in diverse zone di Gaza e della Cisgiordania. Si rivolgeva ai militanti islamici per condividere il Vangelo e dire loro che la violenza non era la risposta».

Le indagini

Le autorità ritengono che Vance Boelter sia ancora in Minnesota ma hanno diffuso le sue foto anche gli Stati vicini, oltre che alla autorità di confine qualora tentasse di fuggire in Canada. Il suo gesto ha gettato la politica americana sotto shock confermando un trend in atto da anni, ovvero che la violenza di matrice politica è divenuta routine in un'America sempre più spaccata.

