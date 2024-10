Il killer di Manuel: «Non pensavo di averlo ucciso» 

Rozzano. «Era rimasto in piedi, non ho visto sangue, non pensavo di averlo ucciso». Manuel Mastrapasqua, 31 anni, stava per morire invece, colpito da una coltellata al petto che non gli aveva lasciato scampo per strada, la notte fra giovedì e venerdì scorsi, a Rozzano, alla periferia di Milano. Il suo assassino, Daniele Rezza, 19 anni, cassiere a chiamata in un supermercato milanese, al suo primo lavoro, oggi dovrà rispondere davanti al gip di omicidio e rapina per quelle cuffie con cui Manuel stava comunicando con la fidanzata che vive in Liguria e con la quale aveva in vista un breve viaggio.

Rezza, figlio unico, con un passato problematico, fatto di aggressioni sui Navigli, piccoli furti e che non è andato oltre la terza media, «mollando dopo due anni di superiori», la sua confessione l'aveva già fatta davanti agli agenti della Polfer di Alessandria che l'avevano visto vagare stralunato sui binari. L’intenzione del killer era quella di andare in Francia, ma allo stesso tempo era indeciso se costituirsi. «Va tutto bene?», gli avevano chiesto gli agenti. E lui, per tutta risposta: «Devo confessare un omicidio, a Rozzano». Così venne preso in consegna dai carabinieri di Milano, che già l'avevano individuato nelle immagini delle telecamere di sorveglianza.

È stata una confessione piena, quella di Rezza. Era uscito di casa per fare una passeggiata e, ha raccontato, aveva portato con sé un coltello a serramanico per difendersi da eventuali brutti incontri a Rozzano che storicamente è un posto problematico in termini di sicurezza. Nel suo vagare ha visto Mastrapasqua, vicino alla fermata dell'autobus 15. «Dammi qualcosa, dei soldi», ha detto al magazziniere che stava tornando a casa dal suo turno di lavoro in un supermercato. L'uomo gli ha detto di no ed è a quel punto che Rezza gli ha strappato le cuffiette. Mastrapasqua avrebbe reagito e da qui la coltellata.

RIPRODUZIONE RISERVATA