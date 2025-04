Il killer di Gucci spara al figlio 

Pisa. Ha provato a rialzarsi dopo aver scontato 28 anni in cella per l'omicidio di Maurizio Gucci, avvenuto a Milano nel 1995, ma ieri è ripiombato in un rompicapo giudiziario. Benedetto Ceraulo, 63 anni, di Caltanissetta, ha sparato in faccia con una pistola di piccolo calibro al figlio, al culmine di un litigio, prima di tentare di togliersi la vita. Ora è gravissimo all'ospedale di Pisa, mentre il figlio 37enne se la caverà.

Fasi concitate

È successo ieri mattina nella casa del 63enne nelle campagne di Santa Maria a Monte, nel Pisano, e dove viveva da solo. Per le festività lo aveva raggiunto il figlio Gaetano. Ieri mattina hanno litigato, per cause da stabilire, e Ceraulo avrebbe sparato al figlio Gaetano, ferendolo in modo non grave: il 37enne è salito sulla sua auto ed è fuggito, dando l'allarme al 112. Sarà operato all'ospedale di Pontedera, non è in pericolo di vita. In quegli stessi istanti, il padre Benedetto ha rivolto l'arma contro sé stesso: è condizioni disperate al policlinico di Pisa.

Il passato travagliato

L'ex detenuto aveva cercato di costruirsi una seconda chance con la viticoltura, imparata nella colonia penale dove aveva incontrato il marchese Frescobaldi per il progetto di un'azienda vitivinicola nella colonia. Scontata la pena, si è trasferito ad Acciaiolo (Pisa) ed è arrivato a Santa Maria a Monte. Nel 1995, a soli 32 anni, sparò a Milano quattro colpi allo stilista Maurizio Gucci, nel delitto orchestrato da banditi improvvisati e commissionato dall'ex moglie della vittima, Patrizia Reggiani, gelosa della nuova relazione del marito e impaurita dalla spese sostenute per il nuovo amore.

Negazione e condanna

Un'accusa di essere il killer sempre respinta da Ceraulo, ma che gli è costata prima l'ergastolo e poi una riduzione di pena fino alla definitiva condanna in Cassazione come esecutore di un delitto ideato e orchestrato da altri. Per l'accusa, fu compensato con 150 milioni di lire. Fu arrestato nel 1997. La prima condanna all'ergastolo nel ’98, mentre la Reggiani viene condannata a 29 anni, la sua amica e maga dilettante Pina Auriemma a 25 e il suo complice, l'albergatore Ivano Savioni, a 27. Ergastolo anche per Orazio Cicala, ritenuto l'autista del killer. Il 17 marzo 2000 i giudici d'appello di Milano trasformano la pena di Ceraulo da ergastolo a 28 anni, 11 mesi e 20 giorni, poi confermata in Cassazione.

