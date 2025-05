«Il killer di Chiara non si lavò le mani» 

Pavia . Il killer di Chiara Poggi non si lavò le mani. È lo scenario, ben diverso da quello ricostruito nelle sentenze di condanna a 16 anni di carcere nei confronti di Alberto Stasi, allora fidanzato della ragazza, su cui sta cercando di fare luce la nuova inchiesta della Procura di Pavia, che ha acceso i riflettori su Andrea Sempio, amico del fratello della vittima e nuovo indagato. L’esame si sposta ora sul dispenser del sapone sul lavandino del bagno. Là sopra furono individuate due impronte di Stasi che, secondo i giudici erano una delle prove a suo carico, in quanto dopo il delitto si sarebbe lavato le mani e avrebbe ripulito il lavabo. Oggi gli investigatori segnalano che era vero sì, come accertato dai Ris, che quel lavandino era «privo di tracce ematiche», ma che era anche «impossibile» che fosse stato lavato via perché, tra l’altro, sono stati ritrovati anche impronte papillari dei Poggi. Spunta un agricoltore che 18 anni fa lavorava i campi vicino a casa Poggi e che potrebbe aver «sentito un litigio» tra la vittima «e il suo assassino».

