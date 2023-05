Il killer davanti al pm, l’ossessione del tradimento  

Torremaggiore. «Il video accanto ai cadaveri l'ho fatto così, non c'era un motivo particolare. Dopo averli uccisi ho chiamato mio fratello al quale ho raccontato quello che avevo fatto. Lui non è venuto subito, ha avuto paura, è arrivato dopo l'ambulanza». Taulant Malaj, panettiere albanese di 45 anni, è sotto choc quando al pubblico ministero che lo interroga poche ore dopo i fatti confessa il duplice omicidio a coltellate della figlia Gessica, di 16 anni, e del presunto amante della moglie, Massimo De Santis, barista di 51. Parla anche del tentato omicidio della moglie Tefta, di 39, che continua ad accusare di aver avuto per oltre un anno una relazione sentimentale con Massimo, che abitava nel loro stesso condominio, a Torremaggiore, nel Foggiano. «I due si erano conosciuti dopo un incidente stradale - spiega -, da allora avevano cominciato a parlare e a frequentarsi. Mangiavano anche assieme. Questi incontri li ho registrati con il mio cellulare». Un giorno, aggiunge, «Massimo con la sua Maserati ha portato in giro mia moglie».

Poi la notte del delitto, dopo aver sorpreso la moglie a chattare col vicino, ha deciso di mettere a punto quella che doveva essere una strage.

Il fratello di De Santis, Gianluca, ha già smentito ogni legame sentimentale tra i due. Al momento - dicono gli inquirenti - il tradimento «non si può né escludere né confermare», così come «non ci sono elementi per poter dire che l'uomo volesse uccidere il figlio di 5 anni», che si era nascosto dietro al divano, «o che l'abbia voluto risparmiare» prendendolo addirittura in braccio.

Il movente è importante per poter comprendere l'esatta dinamica dei fatti e la personalità dell'indagato del quale tutti parlano bene, a cominciare dai colleghi del panificio Latartara che lo descrivono come un dipendente serio, preciso e instancabile

Un contributo alle indagini arriverà oggi dall'udienza di convalida del fermo di Malaj. Questi potrà rispondere alle domande del gip e delle parti e spiegare meglio cosaè è successo la notte tra il 6 e il 7 maggio scorso nell'androne del palazzo in cui è stato ucciso con 21 coltellate De Santis e nell'appartamento della sua famiglia dove ha ferito la moglie e ha assassinato la figlia con una decina di fendenti mentre la ragazza tentava di fare da scudo alla mamma.