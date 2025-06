Il killer arrestato cinque volte negli Usa 

Roma. Nuove tracce emerse nelle scorse ore, disseminate da Francis Kaufmann alias Rexal Ford, cominciano a delineare l’intricato tragitto compiuto dal 46enne californiano in questi ultimi mesi. Il presunto killer di Villa Pamphili ha raggiunto l’Italia su una barca charter a fine marzo, partendo da Malta per approdare in Sicilia. Non è chiaro se fossero a bordo anche la sua compagna e la bimba. Intanto gli investigatori si convincono sempre più che l’uomo abbia potuto contare su una rete di conoscenze anche in Italia, e cercano di individuare tutti i soggetti che potrebbe aver contattato per chiedere ospitalità.

«Capacità criminale»

E ora emergono nuovi dettagli sul suo profilo dall’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Roma: Kaufmann aveva alle spalle cinque arresti negli Usa per violenza domestica e aggressioni. Una di queste, a mano armata, gli era costata quattro mesi di carcere. Contro di lui ora in Italia ci sono accuse più gravi: è sospettato di aver ucciso una bimba di pochi mesi - con ogni probabilità la figlia - e di aver nascosto il suo cadavere e quello della compagna, trovati il 7 giugno in uno dei parchi più frequentati della Capitale. Per il gip l’uomo, fermato nei giorni scorsi sull’isola greca di Skiathos, «ha dimostrato elevata capacità criminale», avendo «perlomeno assistito» senza chiedere soccorso alla morte della compagna, per poi nasconderne il corpo e disfarsi dei vestiti per renderne più difficile l’identificazione e «depistare le indagini».

Il parco deserto

Sarà l’autopsia a chiarire se anche la donna sia stata vittima di un omicidio. Per ora l’ordinanza di custodia cautelare afferma che «l’efferatezza congenita allo strangolamento della bambina non lascia adito a dubbi sull’estrema pericolosità dell’uomo», che non sarebbe «in grado di controllare gli impulsi violenti diretti verso soggetti estranei e indifesi». La piccola sarebbe stata uccisa di notte, quando il parco è chiuso e nessuno poteva intervenire per difenderla. Resta intanto un mistero l’identità di madre e figlia: per questo gli investigatori sono stati a Malta, dove la coppia ha vissuto e dove probabilmente è nata la bimba. Kaufmann ha lasciato gli Stati Uniti nel 2021 e avrebbe trascorso alcuni periodi in Irlanda. Lunedì si è formalmente opposto all’estradizione davanti al giudice d’Appello di Larissa, in Grecia, che ora ha sessanta giorni per decidere.

RIPRODUZIONE RISERVATA