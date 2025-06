Il killer: «A Roma per girare un film»  

Roma . Le autorità italiane formalizzeranno presto la richiesta di estradizione alla Grecia per il trasferimento di Rexal Ford, al momento recluso in un istituto penitenziario ellenico. Gli inquirenti stanno ancora raccogliendo in queste ore tutti gli elementi che possano contribuire a dare piena sostanza alle gravi accuse a carico del 45enne californiano arrestato in Grecia per l’omicidio della bimba di pochi mesi trovata morta una settimana fa a Villa Pamphili e per la soppressione del cadavere della madre della piccola.

Le celle telefoniche

Gli investigatori, in possesso del suo smartphone, stanno passando al setaccio tutti gli spostamenti dell’uomo, tracciando il tragitto attraverso i rilievi sulle celle telefoniche, mentre nuovi elementi potrebbero arrivare dall’analisi del contenuto del cellulare, lo stesso che ha permesso agli investigatori di arrivare a lui. Sotto la lente ci sono anche i movimenti bancari di Ford, che vagava tra mense e mercati rionali come un clochard ma possedeva una carta di credito, con la quale ha acquistato i biglietti aerei per fuggire in Grecia dopo la morte della piccola. Altre risposte arriveranno invece dai rilievi del dna. Subito dopo l’arresto, Ford non avrebbe ancora fatto alcun riferimento a quanto accaduto alla donna: una pista porterebbe a un matrimonio celebrato a Malta, attraverso cui si potrebbe quindi risalire all’identità della donna. Potrebbe essere trasferito in Italia non prima di una ventina di giorni, e non si può ancora del tutto escludere l’altra variabile: la consegna agli Usa nel caso in cui le autorità degli Stati Uniti ne facessero richiesta. Intanto emergono altri particolari: Ford si era presentato in giro come sceneggiatore. Avrebbe fornito a una casa produttrice romana il progetto di un film, nella speranza che fosse finanziato. Del resto, almeno fin da aprile scorso, ci sono tracce di Rexal Ford nel nostro Paese, assieme alla sua presunta moglie e alla bambina.

RIPRODUZIONE RISERVATA