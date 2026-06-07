Il karaoke di Michelle 

Oggi, in prima serata su Canale 5, torna uno dei format più iconici e popolari della tv italiana in una veste completamente rinnovata: “Super Karaoke”. Alla conduzione Michelle Hunziker che si mette in gioco insieme agli ospiti e ai concorrenti in gara.

I protagonisti assoluti dello show sono le persone comuni che condividono la passione per il canto e che si sfidano a colpi di karaoke. A contendersi la vittoria quattro squadre, ciascuna composta da cinque concorrenti scelti dai capisquadra: Lucilla Agosti, Daniele Battaglia, Fabio De Vivo e Rosaria Rollo. Nella prima puntata si esibiscono Noemi, Al Bano, Raf e Spagna. Ospiti della seconda: Sal Da Vinci, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Serena Brancale.