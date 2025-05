Il Karalis Antiqua  e l’Ensemble Réunis domani in Cattedrale 

Sarà la monumentale cornice della Cattedrale di Santa Maria Assunta di Cagliari a ospitare domani alle 20 un concerto di grande valore artistico e simbolico che vedrà protagonisti due giovani formazioni cagliaritane: il Karalis Antiqua Ensemble e l’Ensemble Réunis riuniti, per la prima volta, in un progetto condiviso dedicato alla musica barocca.

Tredici musicisti sul palco, affiancati da due voci d’eccezione: il sopranista Federico Fiorio, presenza internazionale di spicco nella scena musicale barocca, e il talentuoso contralto cagliaritano Federica Moi. In programma due capolavori musicali che incarnano l’essenza più profonda del barocco sacro e strumentale: Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, tra le opere sacre più celebri e toccanti del Settecento, brano di intensa espressività, che coniuga spiritualità e pathos umano in modo mirabile, ancora oggi è uno dei brani religiosi più eseguiti al mondo; e Concerto grosso n. 1 in fa minore di Alessandro Scarlatti, opera dal forte impatto emotivo che fonde con raffinatezza lo stile italiano con le influenze della scuola napoletana. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

