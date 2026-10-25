Il Kalagonis sale in vetta 

Il Kalagonis aggancia la vetta dei Master. Almeno per oggi, in attesa del posticipo di stasera che vedrà impegnato il Santiago contro la Madeddu S.r.l. I maresi infatti hanno superato per 3-1 il Settimo 1967 e hanno raggiunto quota nove punti. Primo successo per l’Atletico Uta 1984, che vince lo scontro diretto col Deximu (1-0), nell’anticipo di venerdì. Thermomax-Kaproni terminato 1-0 (rete di Trudu) ha completato il programma di sabato. In posticipo si giocherà stasera anche Is Cortes-Jupiter, mentre ha riposato la Muppet Ferraro Immobiliare.

L’attesa

La capolista degli Ultra Pgs Audax Frutti d’Oro sarà impegnata nel posticipo di oggi con la Cra Regione Sardegna/Ulisse. I capoterresi restano comunque leader anche perché la Fly Divani Nobel 2.0 posticiperà la sfida con i Teddy Boys l’11 gennaio prossimo. Sono solo due le gare disputate sabato. Successo per il Cagliari 2020, che stacca la BMK La Fenice, battuta per 2-1. I rossoblù agganciano momentaneamente il secondo posto a sette punti. Cocco lancia i Colonial Fruits e consegna la vittoria ai neroarancio contro i Kaproni. Gli altri posticipi sono Gli Incisivi-Sinnai (oggi) e Zuddas Gomme-Albedo (domani). Rinviata a data da destinarsi invece Libertas Barumini-Settimo 1967, ha riposato il Brancaleone. Nella prossima giornata la zona nobile della classifica potrebbe subire degli scossoni: la leader del torneo infatti dovrà osservare il suo turno di riposo e le inseguitrici avranno un’occasione per accorciare le distanze.

Ottovolante

Quarta giornata anche nei Senior. Continua a fare la voce grossa la Chronos: la leader sciorina la quarta vittoria di fila e piega il Marakalagonis per 6-1. Il Serbariu, ora a ridosso del quarto posto, trova il primo sorriso stagionale, con ben otto reti sulla Pietro Pisu Marmi, inchiodata invece a fondo classifica dopo la quarta sconfitta su quattro gare. La De Amicis non può avvicinare la vetta perché è a riposo, mentre stasera Agriturismo Is Scalas (contro la Jasp Mercato San Benedetto) e mercoledì l’Is Cortes (contro la Cra Regione Sardegna) potrebbero ridurre lo svantaggio. Nel prossimo turno la capolista Chronos farà visita ai selargini dell’Is Cortes, mentre la De Amicis sfiderà il Marakalagonis.

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