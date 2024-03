Il Job Day si chiude con oltre 8mila colloqui 

Si è chiusa ieri alla fiera di Cagliari l’ultima tappa del Job Day 2024, l’evento di assessorato regionale al Lavoro e Aspal. Il tour iniziato a febbraio ha toccato Sassari, Olbia, Nuoro, Tortolì e Oristano e come nelle altre città, anche nel capoluogo ha raggiunto numeri importanti. «32 mila candidature, 8.100 colloqui programmati, 350 imprese partecipanti, 1.200 annunci pubblicati per 7.000 posizioni di lavoro, questi i numeri che testimoniamo la concretezza di questi eventi», sottolinea Maika Aversano, direttrice generale dell’Aspal, ricordando che il lavoro dell’Ente non finisce qui. «Chi ha bisogno di aiuto, orientamento e informazioni può rivolgersi ogni giorno ai Centri per l’impiego».

Presenti anche nella seconda giornata tanti giovani delle scuole superiori, che hanno avuto informazioni sulle offerte della pubblica amministrazione (in particolare delle Forze Armate) e sui percorsi formativi, delle Università, di istituti tecnologici superiori, delle agenzie formative, che hanno avviato e stanno attivando corsi rivolti anche a chi è sprovvisto di diploma o qualifica.

Presente anche l’Ersu, che ha incontrato le classi iscritte al seminario dal titolo: “I servizi correlati per il Diritto allo studio”, nel quale è stata esposta tutta l'offerta dell'Ente: borse di studio, case dello studente, mense, bonus per il fitto casa. (fr. me.)

