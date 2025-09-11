VaiOnline
Da oggi alle 21 a Cagliari
12 settembre 2025 alle 00:12

Il jazz si muove tra forma e poesia  

“Forma e Poesia nel Jazz” pronta al varo della sua ventottesima edizione: da oggi si rinnova l'appuntamento a Cagliari con il festival organizzato dall'omonima cooperativa con la direzione artistica di Nicola Spiga; una delle rassegne più longeve e significative nel panorama musicale sardo, quest'anno con un programma particolarmente ampio e articolato, con un nucleo centrale, dal 18 al 22 di questo mese, ma con appuntamenti in calendario anche per ottobre. “Urban Flow” è il titolo di questa edizione che si snoderà in un flusso creativo attraverso diversi luoghi e spazi della città, da Sa Manifattura all'ExMa, dal Lazzaretto al Massimo, da Villa Binaghi al Teatro Intrepidi Monelli, al Bflat, ma anche con sortite fuoriporta alla Sella del Diavolo e a Sa Domu e S’Orku.
Tanta musica: Danilo Rea, Simona Molinari, Matteo Paggi, Chiara Civello, Gavino Murgia, Luca Mannutza, Francesco Turrisi, Matteo Paggi, Daniele Gottardo, ma non mancherà lo spazio per artisti ed esperienze locali.

Oggi si parte con un prologo cinematografico alle 21 a Sa Manifattura a Cagliari: in proiezione “La cantina – altri appunti sul jazz” di Andrea Polinelli.

