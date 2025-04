Il jazz made in Sardinia di Guido Coraddu 

Un intrigante itinerario alla (ri)scoperta della storia del jazz in Sardegna con “Miele Amaro”, il progetto del pianista e compositore Guido Coraddu, protagonista (dopo il successo della prima data del tour isolano a febbraio San Gavino Monreale) giovedì alle 20.30 al Teatro Costantino di Macomer sotto le insegne della Stagione Cedac.

Riflettori puntati sull’artista di formazione classica, raffinato e versatile interprete dello strumento a tastiera diplomato al Conservatorio Pierluigi da Palestrina di Cagliari, con una laurea in Ingegneria Elettronica, autore di musiche di scena per spettacoli di danza e teatro e di colonne sonore per il cinema: Guido Coraddu ha ripreso l'attività concertistica negli anni 2000 con il progetto “Trèulas” e poi con il quartetto Musica ex Machina con il quale ha realizzato quattro album.

Il suo nuovo lavoro da solista, dal titolo emblematico di “Miele Amaro”, ispirato all'opera di Salvatore Cambosu, rappresenta un'interessante sintesi delle differenti traiettorie e delle cifre peculiari delle invenzioni e sperimentazioni sonore dei musicisti affascinati dalle blue note, che hanno saputo creare una speciale alchimia tra le proprie radici e il linguaggio internazionale del jazz.

Sulle tracce dell'omonimo disco, uscito nel maggio 2022 e distribuito da Wmusic, in vendita in formato digitale sulle diverse piattaforme, Guido Coraddu propone un’interessante e personalissima antologia dei brani più significativi di artisti del calibro di Paolo Fresu e Antonello Salis e di altri protagonisti di spicco del panorama isolano come Marcello Melis e Marino De Rosas, fino a Paolo Angeli, Gavino Murgia e Zoe Pia. Nel concerto l'eclettico musicista reinterpreta temi e variazioni tratti da quel ricco e multiforme patrimonio, rielaborando le partiture in «una trascrizione che ha cercato di mantenere un equilibrio tra la rilettura jazzistica - che si appropria dei brani e li personalizza trasformandone a volte armonie e forme - ed il riferimento alla concezione originale delle composizioni».

“Miele Amaro” è un percorso sonoro alla (ri)scoperta del jazz made in Sardegna, da cui emerge la speciale alchimia che nasce dall'incontro tra le sonorità e la cultura dell'Isola e gli stilemi e le metriche della musica improvvisata.

