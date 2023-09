Il jazz ha “Forma e Poesia”, sostanza e fascino  

Ultimi preparativi per l'edizione numero ventisei di Forma e Poesia nel Jazz, il festival organizzato a Cagliari dall'omonima cooperativa con la direzione artistica di Nicola Spiga, che da mercoledì 13 a domenica 17 farà base al Lazzaretto, il centro culturale nel quartiere Sant'Elia, per cinque, intense serate all'insegna del jazz (e immediati dintorni), con un occhio di riguardo, come sempre, per la scena nazionale; e, accanto ai concerti, vari altri eventi e appuntamenti, a completare un cartellone come al solito fitto e variegato.

I protagonisti

Nei suoi cinque lustri di attività, Forma e Poesia nel Jazz ha ospitato tanti protagonisti del panorama jazzistico italiano, come Stefano Bollani, Paolo Fresu, Franco D'Andrea, Fabio Boltro, Antonello Salis, Fabrizio Bosso, Rita Marcotulli, Maria Pia De Vito, per citarne alcuni, senza trascurare i più interessanti progetti e talenti isolani. Una formula valida anche per questa ventiseiesima edizione: ecco dunque in arrivo a Cagliari un'autentica icona del jazz nazionale, il trombettista Enrico Rava con il quartetto di Alessandro Lanzoni, le cantanti Simona Molinari, Karima e Camilla Battaglia in duo con Rosa Brunello, il sassofonista Stefano Di Battista col suo quartetto, i Savana Funk, mentre giocheranno in casa i sardi Dancefloor Stompers, Choro da Ilha, Mambo Django, Syncopated City, la cantautrice Chiara Effe, oltre alla clarinettista Zoe Pia e i Tenores di Orosei Antoni Milia, protagonisti di un'appendice del festival il 24 settembre alla Tomba di giganti di Is Concias, nel territorio di Quartucciu.

Gli scenari

Non sarà questa l'unica sortita fuori dal Lazzaretto: il programma propone infatti anche un piano solo di Andrea Schirru all'alba nello scenario dello stagno di Molentargius (mercoledì 13), un'escursione alla Sella del Diavolo, il promontorio che si affaccia sul Golfo di Cagliari, con un concerto del trio della cantante Carla Giulia Striano (giovedì 14), e una "pedalata jazz" da un capo all'altro della città, accompagnata dalle musiche della SeuinStreet Band (domenica 17): tre appuntamenti che rientrano nel cartellone di Cagliari dal vivo, il programma di attività culturali e di spettacolo promosso dal Comune. Una variazione rispetto al programma già annunciato riguarda invece le incursioni musicali di giovedì 14 e venerdì 15 sulla metropolitana da Monserrato a Settimo San Pietro, che avranno per protagonisti Diego Greco al sax e Giovanni Alborghetti al cajón, anziché Marco Pittau (tromba) e Matteo Costa (contrabbasso).

Non solo musica

Tanta musica ma non solo, a Forma e Poesia nel Jazz: il cartellone prevede infatti anche gli incontri con gli autori di due pubblicazioni della casa editrice sarda Abbà: giovedì 14 (ore 19) "Miti e ulteriori leggende di un'altra Sardegna", cartoline semiserie da un'Isola bizzarra firmate da Emanuele Pittoni e Renzo Cugis; sabato 16 (stessa ora) sarà invece il turno di "Prolagus", disco e libro del cantautore Andrea Andrillo. Fra tra le attività collaterali figura anche un laboratorio inclusivo per ragazzi e ragazze a cura di Istranzos de domo.

RIPRODUZIONE RISERVATA