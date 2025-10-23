VaiOnline
24 ottobre 2025 alle 00:35

Il jazz britannico  di Artie Zaitz  a Cagliari e Sassari 

Fondere impeccabilmente blues, soul e jazz in un'unica lingua, direttamente dal cuore pulsante del nuovo jazz britannico: questa è l’arte del chitarrista e compositore Artie Zaitz, che in compagnia del suo quartetto si esibirà per tre date a Cagliari e Sassari nel nuovo giro di appuntamenti di The Jazz Club Network. Anche questa settimana teatro dei concerti sarà oggi il Jazzino mentre ad ospitare il quartetto domani toccherà al Vecchio Mulino.

Il concerto cagliaritano sarà diviso in due esibizioni, alle 19.30 e alle 22: Zaitz vedrà al fianco della sua chitarra il sax tenore del mondialmente acclamato Alex Garnett, e una sezione ritmica affidata ai promettenti Lorenzo Morabito (contrabbasso) e Jack Thomas (batteria), andando a ripercorrere i punti salienti di una carriera di tutto rispetto.

Il giovane Zaitz, rimasto folgorato in gioventù dai capolavori targati Blue Note Records, attraversa gli scorsi anni Dieci collaborando e registrando con altri talenti freschi della scena londinese e internazionale La svolta però arriva nel 2024, con la pubblicazione del debutto "The Regulator" per l'etichetta Banger Factory. (e. m. c.)

