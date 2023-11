Il Italia il 9,6% dei cyber crimini mondiali 

Nella prima metà del 2023 l'Italia ha subito il 9,6% dei crimini informatici mondiali. Gli attacchi sono aumentati del 40% rispetto al 2022: una percentuale quasi quattro volte superiore a quella globale (11%). Negli ultimi 5 anni, la crescita italiana è stata addirittura del 300%, a fronte del 61,5% a livello mondiale La stragrande maggioranza è il risultato di errori umani, con una percentuale che va dal 74% al 95%.

I dati del Clusit-Associazione italiana per la sicurezza informatica fanno da sfondo al progetto pilota “Sos! Cyber Security”, ideato e realizzato dalla Fondazione Crt per aiutare il Terzo settore a prevenire gli attacchi.

Nel 2022 il Cnaipic (Centri nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche), nell’ambito del complesso Sistema informatico nazionale per il contrasto al cyber crime, ha gestito 13.099 attacchi informatici significativi - ha spiegato Francesco Bacco, responsabile del Nucleo operativo sicurezza cibernetica del Piemonte e della Valle d'Aosta - nei confronti di servizi informatici relativi a sistemi istituzionali, infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale, infrastrutture sensibili di interesse regionale, grandi imprese. Sono stati diramati 113.420 alert di sicurezza riferibili a minacce per sistemi informatici e telematici oggetto di tutela del centro.

