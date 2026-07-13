Il gusto di “Filindeu” 

Su Videolina, questa sera alle 21, una nuova punata di “Filindeu”. Il Rio Mannu attraversa il territorio di Decimomannu e, come avviene per i paesi circostanti, si rivela fondamentale per l’agricoltura locale, contribuendo non solo all'economia domestica ma anche alla ricchezza dei raccolti e bellezza naturale della regione. In questa puntata, traiamo ispirazione dal fiume per una ricetta a base di anguille, sa fregua cun anguidda. Inoltre, il nostro cuoco per caso, Gianluca Medas, ha la fortuna di apprendere da Luana, presidente dell'associazione “I nonni insegnano”, l'arte di fare gli amaretti, che si rivelano davvero morbidi e deliziosi.

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