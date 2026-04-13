Il gusto “Autentico” 

Al Man Museo di Nuoro la cultura incontra il gusto. In occasione della mostra “Pellizza e Ballero. La divina luce”, dedicata al dialogo tra Giuseppe Pellizza da Volpedo e Antonio Ballero, la nuova puntata di “Autentico - il gusto dell’Isola dalla terra alla tavola”, a cura di Stefano Birocchi (foto) , oggi alle 15 su Videolina, racconta come l’arte possa diventare motore di valorizzazione del territorio e delle sue produzioni. Dalla riflessione sul ruolo del museo come spazio vivo e attrattivo, fino alla degustazione di eccellenze agroalimentari: fra salumi, pane, formaggi, vini e creazioni di mixology, la puntata mostra come cultura e impresa possano dialogare creando nuove opportunità economiche e occasioni di rafforzamento dell’identità.