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14 aprile 2026 alle 00:10

Il gusto “Autentico” 

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Al Man Museo di Nuoro la cultura incontra il gusto. In occasione della mostra “Pellizza e Ballero. La divina luce”, dedicata al dialogo tra Giuseppe Pellizza da Volpedo e Antonio Ballero, la nuova puntata di “Autentico - il gusto dell’Isola dalla terra alla tavola”, a cura di Stefano Birocchi (foto) , oggi alle 15 su Videolina, racconta come l’arte possa diventare motore di valorizzazione del territorio e delle sue produzioni. Dalla riflessione sul ruolo del museo come spazio vivo e attrattivo, fino alla degustazione di eccellenze agroalimentari: fra salumi, pane, formaggi, vini e creazioni di mixology, la puntata mostra come cultura e impresa possano dialogare creando nuove opportunità economiche e occasioni di rafforzamento dell’identità.

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