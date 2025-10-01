VaiOnline
Promozione/a.
02 ottobre 2025 alle 00:24

«Il Guspini vuole salvarsi» 

La squadra è al comando ma il tecnico Dessì vola basso 

Guspini. Con un poker di vittorie in quattro gare il Guspini guarda tutti dall’alto in basso nel girone A di Promozione. E finora, cosa non di poco conto, è anche bello da vedere: tanta qualità, altrettanta umiltà e giusti equilibri tattici. Sono 10 le reti realizzate, una sola finora quella incassata dall’ottimo portiere Antonio Fortuna. Insomma, una piccola corazzata che tra le proprie vittime di questo primo scorcio di campionato annovera oltre al Vecchio Borgo Sant’Elia e all’Uta 2020 anche formazioni di spessore quali il Cannonau Jerzu e il Selargius.

Piedi per terra

La squadra che lo scorso anno sfiorò i playoff e che oggi vince e convince vuole gestire però questo ottimo momento in punta di piedi con la giusta gioia e senza troppa enfasi. «Siamo partiti molto bene, con l’intento di fare più punti possibili che ci permettano di raggiungere nel più breve tempo possibile il nostro primo obiettivo che rimane la salvezza». Le dichiarazioni di Cristian Dessì, 44 anni, al suo secondo anno sulla panchina biancorossa, non fanno una grinza. «Le favorite, in ordine puramente casuale, per me rimangono Castiadas, Villacidrese e Terralba», aggiunge il tecnico.

La rosa

I numeri sembrerebbero smentirlo anche se è vero che il campionato è solo all’inizio. «La squadra dispone di tante buone individualità», sottolinea Dessì, «e alcuni dei nuovi come Mura, Riep, Tamburini, Cordoba, Marcon, Sanna e Zedda assieme ai senatori capitan Marci, Fortuna, Fadda, Medda e Mboup completano un organico di tutto rispetto. Potenziato, è il caso di dirlo, anche dal buon serbatoio rappresentato dal settore giovanile».

Spirito di gruppo

Ma tutto questo non basta a spiegare l’ottimo avvio di campionato. «No», aggiunge l’allenatore, «il segreto di questo Guspini, forse quello più importante e determinante, è il lavoro e il forte e coeso spirito di gruppo creatosi fin dai primi allenamenti che ha coinvolto giocatori, dirigenti e l’intero staff tecnico».

Il test

Sabato a Mogoro con la Freccia Parte Montis c’è il primo test da capolista solitaria. «Un match difficilissimo contro una neo promossa in cerca di riscatto che dobbiamo affrontare con grande umiltà e determinazione», chiude Dessì, «per noi sarà una piccola grande prova di maturità».

Umiltà e prudenza, due caratteristiche che sicuramente non fanno a pugni con la grinta e la grande passionalità che il tecnico riesce a trasmettere ogni weekend da bordo campo a tutti i suoi ragazzi.

