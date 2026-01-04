il guspini vince e resta al comando 

Ovodda 0
Gus pini 2
Ovodda (4-4-2) : Mozzo, Keita (40’ st Cherif), Patteri, A. Sedda (12’ st Marras), Spanu, Bilea, Soru, E. Sedda, Canu, Contu (30’ st Medde), Biscu. In panchina Mozzo, Tatti, Angioi, Lai, Vacca, Mattu. Allenatore Crisci.
Guspini (4-3-3) : Fortuna, Dessì, Medda, Tamburini (9’ st Chessa), Zedda, Fadda, Mura (46’ st Porcu), Manca (45’ st Piga), Mboup, Marci (22’ st Riep), Caboni. In panchina P. Saba, Mantega, Pedoni, M. Saba, Marcon. Allenatore Dessì.
Arbitro : Arru di Sassari.
Reti : primo tempo 30’ Marci; secondo tempo 42’ Riep.
Note : espulso Soru per doppia ammonizione. Ammoniti Zedda, Marci, Fadda, Dessì.
Ovodda. All’inglese, con merito, rischiando pochissimo o quasi nulla e con un gol per tempo il Guspini piega l’Ovodda confermandosi al giro di boa nella peggiore delle ipotesi in condominio con il Castiadas, capolista, del girone A della promozione. Tra i marcatori si conferma capitan Marci; si riaffaccia invece dopo lunga assenza l’argentino Riep puntuale, quando si era già ai titoli di coda, con un pregevole tap-in. Fortuna si dedica all’ordinaria amministrazione, non così Marci che alla mezz’ora sblocca il match. L’Ovodda, generoso, capitola al 42’ quando Riep festeggia il rientro con il gol.
