Il Guspini tenta la fuga ma la Gialeto lo riprende 

Gialeto 1

Guspini 1

Gialeto (4-2-3-1) ; Boassa, Mascia, Lai (30’ st Perinozzi), Ena, De Santis, Argiolas, Ulukbekov, Caboni (30’ st El Youni), Tassi, Piras, Zaidi. In panchina Podda, J. Pinna, Peis, Pia, Pichiri, Asuni, Sanna. Allenatore Ruggiero.

Guspini (4-3-3) : Fi. Uccheddu, Fe. Uccheddu, Zucca, Ennas, Medda, Demontis (1’ st Agostinelli), Scanu, Urru, Pilosu, Montesuelli, Aru. In panchina Galliano, Luciano, M. Pinna, Pusceddu, Pes, Figus, Liscia, Carta. Allenatore Floris.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : st 24’ Agostinelli, 39’ Piras.

Note : ammoniti Argiolas, Montesuelli, Agostinelli; recupero:4’ st; angoli 2-2; spettatori 120.

Serramanna. Il derby tra Gialeto e Guspini finisce in parità. La Gialeto torna a “casa”, seppur nello sterrato Bia Nuraminis, senza gli squalificati Montis, Farci e Sanna, mentre gli ospiti devono fare a meno di Marci anch’egli fermato dal giudice sportivo. Primo tempo povero di occasioni, la ripresa si accende. Al 7’ padroni vicini al vantaggio con Piras, il cui tiro al volo colpisce la traversa. Al 24’ però sono gli ospiti a passare: bel filtrante per Agostinelli che davanti a Boassa non sbaglia. Al 31’ Gialeto vicina al pareggio con El Youni ma la sua rete viene annullata per un tocco di mano. Al 39’ il gol è valido: cross di Tassi e Piras stavolta non sbaglia per il pareggio finale. Un punto che fa morale per il prosieguo del campionato.

RIPRODUZIONE RISERVATA