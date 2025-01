Il guspini spegne l’Idolo 

Guspini 3

Idolo 1

Guspini (4-4-2) : Fortuna, Montesuelli (16’ st Agostinelli), G. Medda (48’ st Pinna), Chessa, Uccheddu, M. Medda, Pusceddu (19’ st Ambu), Fadda, Figos, Marci (27’ st Pugliese), Mboup (47’ st Scanu). In panchina Saba, Garau, Zucca, Mantega. Allenatore Dessì.

Idolo (4-4-1-1) : Demurtas, V. Stochino (36’ st Murru), Doa (43’ st Pablo), Ferreli, Prieto, R. Biscu (27’ st Usai), Carboni (32’ st G. Stochino), Jammeh, Barrionuevo, Bottegal, Medde (1’st Mancosu). In panchina Salis, Piras, S. Biscu, Taccori. Allenatore Podda.

Arbitro : Atzei di Cagliari.

Reti : pt 27’ Mboup; st 6’ Bottegal, 30’ M. Medda, 45’ Prieto (aut).

Note : ammoniti Uccheddu, Ferreli Prieto.

Guspini. Il Guspini vince e porta a casa tre punti per una classifica che partita dopo partita si fa sempre più interessante. Una prova di maturità per i ragazzi di Dessì ottenuta con gioco e pazienza, a tratti sofferenza, ma anche tanto cuore perché l’Idolo si è dimostrata squadra ostica e con un tasso tecnico di tutto rispetto.

La gara

Dessì, che deve fare a meno di Agostinelli e Piro, butta nella mischia fin dal 1’ Nicolò Pusceddu e proprio dai piedi del promettente prodotto del vivaio locale parte il pallone che al 27’ mette Mboup in condizione di battere Demurtas. La reazione ospite è affidata a Jammeh la cui conclusione pericolosa viene deviata in angolo. Nella ripresa al 6’ Bottegal ci crede e in modo po' rocambolesco trova il gol del pari. Inizia il valzer dei cambi. Dessì butta nella mischia Agostinelli: un toccasana per il Guspini che alza i giri del motore e costringe gli ospiti sulla difensiva. Prima Mboup poi Figos fanno le prove del gol che arriva alla mezzora con un bolide dal limite di Medda sul quale nulla può Demurtas. Al 45’ Prieto con una sfortunata autorete chiude i conti.

