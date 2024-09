Il Guspini si accontenta 

Guspini 1

Sant’Elena 1

Guspini (4-4-2) : Fortuna, Ambu (43’ st Pusceddu), Demontis, Chessa, Uccheddu, Montesuelli, Agostinelli, Piro (39’ st Carta), Figos, Cardia, Fadda. In panchina Saba, Pinna, Garau, Marci, Olla, Cancedda, Mantega. Allenatore C. Dessì.

Sant’Elena (4-4-2) : Celli, Minerba, Tamburini (27’ st Boi), Delogu, Pinna, Angiargia, Piras, Rotaru, Pisano (46’ st S. Saba), D’Agostino, Perinozzi. In panchina Serra, M. Saba, Giancarli, Sollai, Melis, Sanna, Dessì. Allenatore M. Rinino.

Arbitro : Bogo di Oristano.

Reti : 12’ pt Montesuelli, 19’ st Rotaru.

Note : ammoniti Demontis, Fadda, Perinozzi, Piras, Rotaru.

Guspini. Né vinti, né vincitori. La sfida tra il Guspini di Dessì e il Sant’Elena di Rinino va in archivio lasciando la sensazione di due formazioni ben messe in campo e con notevoli margini di miglioramento.

Il Guspini ruggisce e sblocca nei primi 45’ grazie a un acuto da fuori area di Montesuelli per poi sfiorare a più riprese anche il 2-0, gli ospiti mai domi recuperano nella ripresa con Rotaru e un finale in crescendo. L’analisi degli allenatori è speculare: pari giusto per entrambi anche se, afferma Dessì, «poteva andare meglio. Gara valida dal punto di vista agonistico, un po’ meno sotto il profilo tecnico. Avremmo potuto chiuderla nel primo tempo, rimangono forti dubbi per il fallo subito in area da Agostinelli non ravvisato dall’arbitro ma il pari rispecchia sostanzialmente la gara». Sulla stessa falsariga l’allenatore ospite Rinino: «Noi meglio nella ripresa ma pari giusto, sono fiducioso e fiero di allenare questi ragazzi».

La cronaca. Pronti via e, dopo una buona occasione per parte (al 2’ Figos per il Guspini, al 9’ Perinozzi per gli ospiti), i padroni di casa al 12’ vanno in gol con una magistrale conclusione dal limite di Montesuelli. Il Guspini va vicino al raddoppio ancora con Agostinelli al 23’ e due volte, al 40’ e al 44’, con Cardia. Nella ripresa gli ospiti prendono l’iniziativa e al 19’ rimettono in equilibrio la gara. Le squadre vorrebbero i tre punti, il Guspini al 27’ lamenta la mancata concessione di un penalty, poi gli ospiti con D’Agostino al 42’ costringono Fortuna al miracolo.

