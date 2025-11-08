VaiOnline
Al Comunale.
09 novembre 2025 alle 00:26

Il Guspini riprende la corsa 

Quattro reti della capolista alla neopromossa Baunese 

Guspini 4

Baunese 0

Guspini (4-4-2) : Fortuna (30’ st P. Saba), Sanna, Tamburini (18’ st Mantega), Chessa, Zedda, Fadda, Mura, Marcon (42’ st Pusceddu), Mboup, Marci (35’ st Manca), Medda (24’ st Porcu). In panchina Ruggeri, M. Saba, Vargiu, Dessì. Allenatore Dessì.

Baunese (4-4-2) : Falconetti, Canu, Loi (18’ st Moretti), Incollu (18’ st Moro), Fenude, Pendin, Jammeh, Lette, Tegas, Mereu (18’ st Loddo), Barca. In panchina Piras, Pintus, Boncelli. Allenatore Masia.

Arbitro : Cuneo di Carbonia.

Reti : pt 4’ e 9’ (r) Marci, 17’ Medda; st 9’ Mboup.

Note : ammoniti Mereu, Pendin, Lette.

Guspini. «Giusto l’approccio, abbiamo giocato con convinzione e senza abbassare mai la guardia con tanti giovani in campo». Telegrafico il commento a fine gara del tecnico di casa Cristian Dessì, anche ieri dodicesimo uomo in campo.

Si chiude con una vittoria di larga misura in favore dei padroni di casa (4-0) il match che al Comunale vedeva di fronte in un quasi testa-coda Guspini e Baunese. Una vera e propria prova di forza della capolista, che impiega poco più di un quarto d’ora a chiudere di fatto la pratica con gli ogliastrini anche se, a onor di cronaca, la prima vera palla gol della partita, con relativi brividi per Fortuna e compagni, nasce dall’inzuccata di Lette al 2’ che manda la palla a stamparsi sulla traversa.

Episodio e pericolo più unico che raro e che non intacca certezze e personalità dei ragazzi di Dessì. Il Guspini reagisce subito con spavalderia e buone geometrie che portano frutti già al 4’: iniziativa di Mboup e staffilata di Marci che sblocca risultato. Pochi minuti e i biancorossi si portano sul 2-0 grazie a un calcio di rigore che lo stesso capitan Marci realizza spiazzando il portiere. La Baunese, incapace di replicare, subisce ancora l’iniziativa dei padroni di casa che al 17’ con un gol capolavoro di Medda si portano sul 3-0.

Al 9’ della ripresa Mboup forte di un rimpallo batte il portiere in uscita e chiude definitivamente i conti. Il Guspini continua a macinare gioco e a creare nuove opportunità con Marci, Tamburini e due volte con Mura ma Falconetti si oppone sempre con bravura.

