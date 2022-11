Il Guspini resta in vetta 

Guspini 1

Selargius 0

Guspini (4-4-2) : Fortuna, Piras, Pinna, Angiargia, Saias, Frau, Angheleddu, Fadda, Caferri, Serci (32’ st Unida), Alvarez (45’ st Cannella). In panchina Melis, Zucca, Olla, D. Congiu, Scanu, Anedda. Allenatore S. Cirina.

Selargius (4-4-2) : Pilotto, Atzori, Salis (25’ pt Virdis), Farru (19’ st Pisano), Prefumo, Pancotto, Dib, Mainas, Porru, Cardia (42’ st Diomedi), Zinzula. In panchina Ghimici, Disanto, Piga, Schinardi, Reginato, Murgia. Allenatore F. Giordano.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Rete: 14’ st Caferri.

Note: ammoniti Serci, Cardia, Atzori e l’allenatore Cirina. Espulso Pinna. Angoli 7-5 per i locali. Recupero 1’ pt 5’ st.

Guspini. La capolista non stecca e non soffre di vertigini: batte il Selargius dell’ex Franco Giordano e mantiene la testa della classifica. Mattatore della giornata il giovanissimo Andrea Caferri che al quarto d’ora della ripresa mette il suo personalissimo autografo sul match infiammando il Comunale con un classico gol di rapina. Tra gli ospiti a fine gara bocche cucite, prudente ma soddisfatta l’analisi di Simone Cirina che parla di tre preziosi meritati punti e di missione compiuta.

Ancora fuori per guai fisici Anedda e Cordoba, il tecnico a centrocampo si affida alle esperte geometrie di Angheleddu, in avanti alla freschezza di Serci e Cafferri e in difesa a “mister saracinesca” Fortuna, da quasi 600’ imbattuto e, con un solo gol al passivo, il portiere meno bucato del settore dilettantistico isolano. Giordano punta su Zinzula e Cardia e in effetti il primo squillo di tromba all’11’ è del dieci granata che tenta di sorprendere Fortuna dalla lunghissima distanza. I padroni di casa replicano con grande pericolosità al 20’ (un’azione in verticale imbastita da Caferri e Saias e conclusa di poco a lato da Alvarez) e al 24’ (Angheleddu su angolo di Fadda manda di un soffio fuori). Il Guspini fa girare bene la palla ma non spinge troppo sull’acceleratore, così il Selargius va al riposo con un buon pari.

La ripresa è un copia e incolla del primo tempo, con una sola variante: il gol di Caferri al 14’ che sposta l’equilibrio a favore dei padroni di casa. Al 34’ Guspini vicino al 2-0: Caferri crea e Alvarez di testa manda a lato.

