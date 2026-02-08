VaiOnline
Al Comunale.
09 febbraio 2026 alle 00:38

il guspini passeggia ed è primo da solo 

Tonara 0

Guspini 3

Tonara (4-4-2) : Diallo, Floris, Mbaye, Carboni (1’ st Maccioni), Gavrila, Noli, E. Poddie, G. Murru, Diouf, Chessa, Sulis. In panchina Cherchi, Casula, Kone, Brodu, M. Poddie, A. Murru, Deiana. Allenatore Pia.

Guspini (4-4-2) : P. Saba, Chessa, Medda, Mura (15’ st Mboup), Marcon, Dessì, Riep, Fadda, Marci (10’ st M. Saba), Zedda, Cordoba (25’ st Pedoni). In panchina Fortuna, Mantega, Manca, Pedoni, Piga, Porcu, Locci. Allenatore Dessì.

Arbitro : Galitzia di Cagliari.

Reti : pt 23’ Dessì, 45’ Riep; 35’ st Saba.

Tonara. Colpo in esterna del Guspini, che ritorna dalla trasferta sul campo del Tonara con tre gol all’attivo e altrettanti punti in più in classifica. Al 23’ il primo scatto della partita. Ospiti in vantaggio con Dessì, che impatta bene un ottimo pallone calciato da Riep da calcio d’angolo.

I padroni di casa accusano il colpo, provano a rimettersi in carreggiata, ma al 45’ arriva anche il raddoppio degli ospiti, questa volta siglato da Riep dopo una bella azione corale.

Nel finale della partita arriva il terzo gol del Guspini che porta la firma di Saba. Niente da fare per il Tonara. (a. d.)

