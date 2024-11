Il Guspini passeggia a Villamassargia 

Villamassargia 1

Guspini 4

Villamassargia (4-4-2) : Murgia (43’ st Marcia), Melis, Cuccu, Marteddu (38’ st Ciccu), Valentino, Ariu, Fadda (23’ st Cubadda), Bratzu (44’ st Arcidiacono), Loi (43’ st Lai), Lardieri, Contu. In panchina Angioni, Contini, Sabiucciu, Chessa. Allenatore Perra.

Guspini (4-4-2) : Fortuna, Ambu (22’ st Pusceddu), Uccheddu, Chessa, Montesuelli (1’ st G. Medda), M. Medda, Piro (43’ st Garau), Fadda, Figos (18’ st Cardia), Marci, Agostinelli (40’ st Carta). In panchina Saba, Pinna, Zucca. Allenatore Dessì.

Arbitro : Cosseddu di Nuoro.

Reti : nel primo tempo, 3’ Agostinelli, 5’ Marci; nella ripresa, 5’ Uccheddu, 34’ Agostinelli, 35’ Contu.

Note : ammoniti Ambu, Lardieri, Piro. Recupero 3’ pt - 5’ st. Spettatori 100.

Villamassargia. Buio pesto per il Villamassargia che contro il Guspini incassa la quinta sconfitta consecutiva ed è sempre più ultimo. Acciacchi e indisponibilità spiegano solo in parte un tracollo già concreto fin da subito: al 3’ Agostinelli si divora Melis e segna in diagonale, due minuti dopo Marci indovina il sette con un sinistro da fuori. Solo la reattività di Murgia e la scarsa mira impediscono a Figos e Agostinelli di arrotondare il punteggio, mentre l’unica chance locale è un tiro sballato (41’) del baby Lardieri in area. Al 5’ della ripresa Uccheddu e poi Agostinelli chiudono i conti. Di Contu al 35’ il gol della bandiera.

