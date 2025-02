Il Guspini la ribalta e vince al 94’ 

Guspini 2

Selargius 1

Guspini (3-5-2) : Fortuna, Ruggeri (26’ st Pinna), G. Medda, Chessa, Uccheddu, Montesuelli (1’ st Fadda), Cardia (21’ st M. Medda), Pusceddu (1’ st Ambu), Figos, Marci (13’ st Mboup), Agostinelli. In panchina Saba, Piro, Mantega. Allenatore Dessì.

Selargius (4-3-3) : Murtas, M. Argiolas, Porta, Virdis, Capelli, Pancotto, Felleca, Mainas, Reginato, Campus (37’ st Minà), F. Argiolas (30’ st Pisano). In panchina Cambarau, Pibiri, Sanfilippo, Paulis, Mattana, Salis. Allenatore Giordano.

Arbitro : Casula di Ozieri.

Reti : nel st 3’ Reginato, 6’ Figos, 49’ Uccheddu.

San Gavino. Il Guspini si aggiudica con il punteggio di 2-1 il recupero della gara saltata domenica per maltempo contro il Selargius, nel campionato di Promozione. Una vittoria in rimonta. Indisponibile il Comunale di Guspinti, si gioca sul sintetico del “San Lucia” di San Gavino. Il match è tiratissimo e in bilico sino alla fine. Il risultato premia indubbiamente i ragazzi di Dessì ma punisce troppo severamente forse gli ospiti amaranto.

Il match

Le emozioni sono tante, l’ultima al 94’ con il gol, decisivo, di Uccheddu dopo l’ennesimo inserimento in area. Una doccia fredda per i ragazzi di Giordano sempre pericolosi e con un Felleca spesso imprendibile e autore di numerose scorribande sulla fascia sinistra. Al Guspini, meno brillante rispetto ad altre occasioni, il merito di crederci sino in fondo e di portare a casa, nonostante le difficoltà incontrate, tre punti fondamentali.

La cronaca

Subito i fuochi d’artificio. Dopo una pericolosa mischia nell’area del Guspini, al 5’ corner di Cardia e gran botta di Uccheddu che manca il bersaglio per un soffio. I primi venti minuti di gara sono i migliori per i ragazzi di Dessì che sfiorano ancora il gol con Medda e Agostinelli. La gara sale di tono e gli ospiti sfiorano il vantaggio due volte con Felleca e una con Mainas.

Nella ripresa lo 0-1 ospite firmato al 3’ da Reginato. Tre minuti dopo il pareggio del Guspini con Figos. Finale al cardiopalma. Il Selargius va a un passo dal colpaccio con Felleca che costringe Fortuna al miracolo. Trenta secondi più tardi (quattro minuti dopo il novantesimo) la botta di Uccheddu che chiude i conti.

RIPRODUZIONE RISERVATA