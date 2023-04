Il Guspini è implacabile Gonnosfanadiga liquidato 

Guspini

Gonnosfanadiga 0

Guspini (4-4-2) : Melis, Piras, Demontis, Angiargia, Cordoba (17’ st Cannella), Frau, Saias, Riep, Caferri (43’ st Pusceddu), Fanni (40’ st E. Scanu), Fadda. In panchina Saba, Olla, M. Scanu, Zucca, Carta. Allenatore Angheleddu.

Gonnosfanadiga (4-4-2) : Uccheddu, Serra, Garau (44’ st Montis), Pilloni, Cherchi, Urru, Sanmartino (1’ st Tuveri), Tomasi (36’ st Abis), Serci, Concas, Unida. In panchina Pinna, Cappai, Piras, Ariu, Peddis. Allenatore Saba.

Arbitro : Steri di Carbonia.

Reti : 12’ pt Cordoba, 39’ st Frau.

Note : ammoniti Fadda, Frau, Tomasi, Urru e Uccheddu.

Guspini. Con un gol per tempo il Guspini fa suoi i tre punti e rimane in corsa nella volata per l’Eccellenza, tra mille rimpianti, con Villasimius e Castiadas. Al Gonnosfanadiga per la salvezza manca il conforto dell’aritmetica: non demerita, ci mette cuore e anima ma il risultato, visto il gran numero di palle gol sprecate dai padroni di casa, appare giusto. A rovinare la contesa ci si mette il vento, che soffia fortissimo e mette lo zampino nel pallone che Cordoba al 12’ spedisce alle spalle di Uccheddu. Frau nella ripresa al 39’ chiude i conti. Per gli ospiti è Tomasi, ex di turno, a creare più pericoli alla porta di Melis. Gara difficile ma vittoria meritata, dice Angheleddu a fine gara.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata