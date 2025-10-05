Il Guspini domina ma vola basso 

Guspini. Toccata e fuga. Da grande squadra: il Guspini espugna Mogoro e mette la firma, cinque su cinque, a una straordinaria manita. I ragazzi di Cristian Dessì vantano ora un +4 su Terralba e Castiadas e un +5 sulla Villacidrese. Ma è assolutamente vietato parlare di fuga.

La squadra gioca dunque a nascondino? Ma fino a quando? L’entusiasmo in casa biancorossa cresce di pari passo con l’autostima. D’altro canto Marci e compagni finora hanno evidenziato ottime geometrie di gioco, perfetto equilibrio tra i reparti, grandi motivazioni e tanta umiltà. La modestia non abbandona l’allenatore Dessì neppure dopo il 4-0 sul Mogoro: «Abbiamo fatto nostra una gara molto delicata macchiata solo dall’ingenua e ingiusta espulsione di Cordoba. La prossima partita, con il Tonara, sarà altrettanto scorbutica e da affrontare con il massimo della concentrazione. Il nostro obiettivo? La salvezza, poi si vedrà. Solo tra qualche mese, con i valori che si assesteranno, potremo dare una lettura più veritiera al nostro campionato».

RIPRODUZIONE RISERVATA