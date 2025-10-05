VaiOnline
Capolista.
06 ottobre 2025 alle 00:48

Il Guspini domina ma vola basso 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Guspini. Toccata e fuga. Da grande squadra: il Guspini espugna Mogoro e mette la firma, cinque su cinque, a una straordinaria manita. I ragazzi di Cristian Dessì vantano ora un +4 su Terralba e Castiadas e un +5 sulla Villacidrese. Ma è assolutamente vietato parlare di fuga.

La squadra gioca dunque a nascondino? Ma fino a quando? L’entusiasmo in casa biancorossa cresce di pari passo con l’autostima. D’altro canto Marci e compagni finora hanno evidenziato ottime geometrie di gioco, perfetto equilibrio tra i reparti, grandi motivazioni e tanta umiltà. La modestia non abbandona l’allenatore Dessì neppure dopo il 4-0 sul Mogoro: «Abbiamo fatto nostra una gara molto delicata macchiata solo dall’ingenua e ingiusta espulsione di Cordoba. La prossima partita, con il Tonara, sarà altrettanto scorbutica e da affrontare con il massimo della concentrazione. Il nostro obiettivo? La salvezza, poi si vedrà. Solo tra qualche mese, con i valori che si assesteranno, potremo dare una lettura più veritiera al nostro campionato».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Trump ad Hamas: «Pace subito» Ma apre a modifiche al piano

Netanyahu rilancia: «Senza la liberazione di ostaggi non si va avanti» 
Cronaca

Addio all’ex sindaco e preside dei licei sempre in prima linea

Oristano e Burgos sotto choc: malore fatale per Pino Tilocca 
Valeria Pinna
Regione

L’operazione rimpasto prende forma

Le ipotesi per gli M5S: Manca alla Sanità e Ciusa al Lavoro 
Roberto Murgia
Regionali

Calabria, FdI cerca lo sprint per superare il nodo Campania

Affluenza in calo, si vota anche oggi Napoli, alt di FI al meloniano Cirielli 