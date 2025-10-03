Il Guspini a Mogoro per non fermarsi Castiadas a Samugheo 

Si disputa oggi, con calcio d’inizio alle 16 su tutti i campi, la quinta giornata del girone A. I riflettori sono puntati sulla capolista Guspini, unica squadra ancora a punteggio pieno, attesa a Mogoro dalla Freccia Parte Montis, fanalino di coda. Impegno in trasferta anche per il Castiadas, che fa visita al Samugheo. I sarrabesi condividono il secondo posto in classifica con il Terralba, impegnato sul comunale “Gigi Riva” di Pula contro il Calcio Pirri, formazione ancora imbattuta. «Affrontiamo un avversario di valore», commenta Davide Meloni, giovane tecnico dei rossoblù, «come sempre, cercheremo di giocare con serenità, facendo la nostra partita».

Al “Bellavista” di Sinnai, il Vecchio Borgo Sant’Elia sfida il Cannonau Jerzu. Due matricole che hanno già dimostrato buone qualità, in particolare la squadra guidata da Andrea Piccarreta, che ha ottenuto tre vittorie. «Sappiamo di dover dare sempre il massimo», sottolinea il tecnico degli ogliastrini, «non esistono partite semplici, il nostro obiettivo è la salvezza». Match di cartello anche tra Villacidrese e Tharros, due società storiche del calcio sardo con ambizioni di alta classifica. Ad Arborea arriva un Cus Cagliari ancora a caccia del primo successo stagionale. Gli universitari hanno collezionato solo due punti finora. «La classifica non riflette il reale valore del Cus», dichiara il direttore sportivo dell’Arborea, Massimo Sabiu, «ci aspettiamo una gara molto difficile. Vogliamo dare continuità agli ultimi due risultati positivi».

Le altre

Al “Virgilio Porcu” di Selargius, i granata allenati da Federico Cocco ospitano l’Uta, squadra tradizionalmente ostica. L’Atletico Cagliari sarà invece di scena in Ogliastra contro il Baunese. Completa il quadro della giornata la sfida tra Tonara e Ovodda.

Nel Girone B si gioca domani, sempre alle ore 16. Spicca il confronto tra il Tuttavista Galtellì e la capolista Alghero, che finora ha collezionato solo vittorie sotto la guida di Mauro Giorico. L’Arzachena riceve il San Giorgio Perfugas, mentre il Bosa di Tore Carboni ospita lo Stintino.

Completano il programma le sfide: Bonorva–Atletico Bono, Campanedda–Usinese, Coghinas–Li Punti, Macomerese–Thiesi, Ozierese–Luogosanto e Castelsardo–Ghilarza, che si gioca alle 16.30.

