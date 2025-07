Il guru Usa nella terra dei longevi 

Ogni mattina beve un frullato con latte di cocco, proteine vegane in polvere e una miscela di funghi macinati, spirulina, clorella, carota e sedano. Il tutto annaffiato con una goccia di kefir. Capace di stupire già nel nome Chris Mirabile, 41 è il fondatore del progetto internazionale "Slow My Age" e Ceo della startup biotech Novos. Due anni fa ha annunciato di aver ridotto la sua età biologica del 37 per cento. Negli Usa viene considerato tra i massimi esperti al mondo in materia di longevità e invecchiamento sano. Di certo è il più mediatico. La sua è una storia americana.

Sopravvissuto a un tumore al cervello a soli 16 anni, ha deciso che la sua missione sarebbe stata migliorare e prolungare la durata della vita in buona salute, attraverso un approccio “scientifico, misurabile e innovativo”. Il suo studio si basa sull’analisi di centinaia di biomarcatori biologici, studi epigenetici, parametri fisiologici e dati oggettivi per valutare e ridurre l’età biologica delle persone.

Oggi guida una delle realtà più avanzate nella ricerca e sviluppo di protocolli e integratori per la longevità, collaborando con docenti di Harvard, Birmingham e del Salk Institute in California. Nei suo due giorni tra Arzana e Villagrande, (ospite dell’hotel Orlando), Chris ha esplorato la blue zone Ogliastra, incontrato famiglie longeve e visitato il sito archeologico di Ruinas, cuore identitario della longevità arzanese.

I consigli

«Ci sono alcune lezioni che gli Usa possono apprendere dai sardi per avere una salute migliore – spiega Mirabile – In primis celebrare i nostri anziani, facendo in modo che siano attivi e ben integrati nella società e abbiano un costante confronto con i giovani».

Il ricercatore è rimasto colpito dallo stile di vita slow della comunità arzanese. «Il secondo consiglio è quello di bilanciare meglio lo stress e il supporto di un’intera comunità può far molto in questo senso». Sul piano pratico il consiglio è semplice: «Il terzo principio potrebbe essere quello di consumare, semplici cibi coltivati nel territorio invece di hyper palatable, processed foods che non forniscono il nutrimento di cui abbiamo bisogno per supportarci negli ultimi decenni della nostra vita». Parla del junk food che ha portato gli Stati Uniti a un’epidemia di obesità.

Prospettive

Il manager guarda sempre al futuro. «Vorrei costruire un ponte tra l’America e la Sardegna: portare in Ogliastra ricercatori, medici e appassionati da tutto il mondo, per far vivere loro un’esperienza diretta dei fattori ambientali, alimentari, culturali e sociali che rendono unici questi luoghi». La visita di Mirabile rappresenta un nuovo passo verso nuove collaborazioni internazionali. Da tempo l’Ogliastra è punto di riferimento globale per la salute e la ricerca sull’invecchiamento attivo. Un’esperienza costruttiva per il sindaco di Arzana Angelo Stochino: «Siamo molto grati a Chris per l’interesse dimostrato e auspica che questo incontro sia l’inizio di un percorso comune verso il futuro della longevità».

RIPRODUZIONE RISERVATA