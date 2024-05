Il guru Garattini: l’elisir di lunga vita? Mangiare poco 

Il segreto sono le buone abitudini. Dieta mediterranea, privilegiare frutta e verdura, pesce, diminuire il consumo di carne rossa. Ma soprattutto mangiare meno, con le calorie proporzionate allo stile di vita. Dormire almeno 7 ore, mantenersi attivi, fare sport. Silvio Garattini, 95 anni, ha confermato il mantra per una vita lunga ma soprattutto sana davanti a una platea di centinaia studenti delle superiori di Jerzu, Tortolì e Lanusei. Il professore, scienziato, farmacologo, fondatore e direttore dell'istituto "Mario Negri" di Milano, ha sottolineato l'importanza della prevenzione nell'incontro a tu per tu (in videoconferenza) con gli studenti nell'ambito dell'iniziativa "La salute spiegata ai ragazzi e alle ragazze" organizzata da Asl all'Auditorium Caritas. Tante le domande poste dagli studenti. Perché molte malattie possono essere evitate. Ha fatto l'esempio di come in Italia ci siano ancora 12 milioni di fumatori, le sigarette sono un fattore di rischio non solo per tumori al polmone. E di come i mozziconi gettati in terra avvelenano poi l'ambiente. Ha parlato di correlazione tra alcol e cancro. Sottolineato come i comportamenti sbagliati di oggi non ricadranno nell'immediato ma nella vecchiaia.

