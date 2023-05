Il Guilcier saluta Raffaele Manca 

Tore Viola, suo amico fraterno, ha dato per primo la comunicazione del decesso ai componenti del comitato civico in difesa dell’ospedale Delogu, la sua grande famiglia degli ultimi quattro anni.

A quasi 80 anni (li avrebbe compiuti a giugno), ha cessato di vivere dopo quattro giorni dal ricovero nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Annunziata dove era stato trasportato in elisoccorso in seguito ad un incidente in campagna mentre era alla guida di un piccolo trattore. Le sue condizioni sono sempre state molto gravi e le speranze di tenerlo in vita considerate molto tenue.

L’ex sindaco Raffaele Manca non ce l’ha fatta. La notizia della sua scomparsa arrivata da Sassari nel pomeriggio di ieri, ha portato tristezza e dolore non solo a Norbello, ma anche in tutto il centro Sardegna dove era molto conosciuto per la sua lunga attività politica e di amministratore.

L’incidente

Nel settembre del 2018, aveva infatti assunto la guida del comitato, mettendosi alla testa delle battaglie per il mantenimento dei servizi sanitari territoriali.

Il dolore

«Con tanta tristezza nel cuore e con estremo dolore – ha scritto Tore Viola- vi comunico che Raffaele ci ha lasciato. Con lui va via anche un pezzo importante di noi che non potrà più essere colmato. Che ci sia di insegnamento la sua voglia di lottare e di essere contro le ingiustizie sociali».

Commosso anche il saluto dei tanti componenti del comitato civico. «Addio Raffaele e grazie – si legge in una nota - Ci ha lasciato una guida illuminata, perdita che niente e nessuno potrà sostituire. Resterà impressa nei cuori di ognuno di noi la sua enorme carica morale e l'impegno di una vita in difesa dei diritti di tutti. Riposa in pace e guidaci da lassù».

Il ricordo

Anche l’amministrazione comunale ricorda l’ex sindaco. «Il nostro paese - scrivono dal Comune - perde un pezzo enorme di storia e una figura ancora importante nel panorama culturale della comunità e del territorio».

Raffaele Manca lascia la moglie Annalisa Angioni, anch’essa sempre al suo fianco e in prima fila nelle sue battaglie.

In prima linea

Politicamente è stato un esponente di sinistra, militante del Partito Comunista, era però apprezzato anche dagli avversari che gli riconoscevano doti di equilibrio e dialogo.

È stato sindaco del suo paese dal 1985 al 1992, mentre negli stessi anni fu anche presidente dell’ente ospedaliero Delogu di Ghilarza. Divenne consiglere regionale nel 1990, per poi essere eletto alla Camera nel 1994 con i Democratici di Sinistra.

Faceva inoltre parte del Gruppo storico medievale di Norbello. Da tempo cullava un progetto di valorizzazione del sito archeologico di Castel di Sella. E proprio in un terreno che aveva acquistato tempo fa giovedì a due passi dal Castello era al lavoro con l’obiettivo di sistemarlo per rendere più accogliente la visita dei turisti.

