Il Guilcier balla e canta con la festa di Sant’Agostino 

È di nuovo grande festa nel novenario campestre a pochi chilometri da Abbasanta. Giovedì i fedeli hanno accompagnato nel borgo il simulacro di Sant’Agostino e qui, ogni sera alle 19, verrà celebrato il rosario seguito da novena e messa. Martedì 22 si terranno alle 21 e saranno seguite dalla fiaccolata in onore della Vergine Maria. Domenica 27 alle 10 messa, mentre il 28 alle 19 celebrazione in onore del santo. Il rientro in parrocchia è fissato per il 3 settembre.

Ricco il calendario messo in piedi dalla Leva 1983. Oggi alle 20 la Sagra della vitella a cura della Pro loco, alle 22 il concerto di Maria Giovanna Cherchi. Domani serata musicale con Matteo Scano. Il giorno dopo in scena gli Amigos e i quarti di finale del torneo di beach volley organizzato dalla Consulta giovani. Il 23, dopo la novena, in sa cortizza si terrà la conferenza di Gigi Sanna sulla scrittura nuragica e alle 20 la sagra della pecora. Il 24 “Sant’Agostino Dual Training”, una manifestazione mista di corsa e mountain bike. Di notte Guilcier rock, rassegna musicale con gruppi locali. Venerdì 25 dance anni Ottanta-Duemila con dj Prezioso, Marvion, Jonny e a seguire dj set con Alex Greenhouse – Meddone dj. Il 26 il cabaret di “Cala Scraffingiu”; domenica 27 le pariglie di Sant’Agostino, poi sul palco i Dilliriana. Il 28 la serata sarà allietata dal fisarmonicista Mattia Marras. Il 2 e il 3 settembre eventi in piazza della Vittoria ad Abbasanta, il sabato con la commedia “Evviva gli sposi” a cura della compagnia teatrale Note di Teatro di Norbello. Domenica 3 “Guilcier balla”. ( a. o. )

