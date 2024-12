Il guardrail è introvabile: strada chiusa 

Impossibile reperire sul mercato i guardrail, almeno sino a tutto gennaio, e la Provinciale 22, la Nuoro-Oliena rimarrà chiusa. A chiedere una proroga della chiusura della strada è la M. R. Costruzione, ditta che da ottobre ha iniziato i lavori di ristrutturazione e consolidamento del ponte di Badu e’ Chercu, intervento che doveva durare 60 giorni, con riapertura prevista il 16 dicembre. Invece il direttore dei lavori scrive alla Provincia spiegando come: «i tempi previsti nella ordinanza relativi alla chiusura al traffico veicolare della sp 22 in corrispondenza del ponte denominato “Badu e Chercu” non risultano sufficienti per la ultimazione dei lavori, e ciò a causa della difficoltà di approvvigionamento dei materiali, con particolare riguardo alle barriere di protezione stradale la cui consegna è prevista per fine gennaio 2025». Da qui la nuova ordinanza di chiusura della strada almeno sino al 31 gennaio nel tratto compreso tra il chilometro 0,850 da Badu’e Merzioro, fino al chilometro 4,6 ad Oliena nell'incrocio con la circonvallazione. Chi viaggia per Dorgali o Oliena anche nel 2025, dovrà percorrere la strada per "Badu ‘e Orane" che collega Oliena alla sp 58 al chilometro 8 per il bivio per Galanoli. Un lungo giro per arrivare sino a Nuoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA