Il guano invade le strade, è emergenza sanitaria 

Una vera e propria emergenza igienico-sanitaria arrivata dal cielo. Da giorni marciapiedi, piazze e cortili della zona nord-ovest di Monserrato vengono ricoperti da un’impressionante distesa di guano lasciata da stormi di migliaia di volatili, forse attirati dalla vicinanza dello stagno di Molentargius e delle zone umide del Riu Mortu e del Riu Saliu. Il risultato sono svariate persone “colpite”, auto imbrattate e intere vie diventate impraticabili, per la disperazione degli abitanti.

La mappa del disagio

La più colpita è l’area di via Argentina (compreso il giardino della scuola media), via San Gavino e via dell’Argine, dove si tiene tra l’altro il mercatino di alimentari. Strade che, anche se ripulite, tornano in condizioni pessime poche ore dopo, al punto da dover essere evitate dai passanti. Un problema tale da destare l’allarme del consiglio comunale. «L’accumulo significativo delle deiezioni degli uccelli, soprattutto in seguito alle precipitazioni, si trasforma in una fanghiglia scivolosa e maleodorante», segnala dalle fila dell’opposizione Francesca Congiu (Pd), che chiede un’intensificazione degli interventi di lavaggio. «Tra le aree maggiormente interessate c’è via Argentina, nei pressi della scuola, dove la situazione risulta particolarmente critica per l’elevato passaggio degli studenti. Oltre a rappresentare un evidente problema di decoro urbano, tale condizione potrebbe comportare rischi sotto il profilo igienico-sanitario, oltre che di sicurezza per pedoni e ciclisti».

La replica

L'assessore all’Ambiente Saverio De Roma chiarisce che «per affrontare il problema legato al guano degli stormi, già da qualche settimana sono stati intensificati gli sforzi: per garantire il decoro e la salute pubblica abbiamo disposto un piano di pulizia straordinaria in collaborazione con l’azienda di igiene urbana Gesenu». Nel dettaglio «abbiamo incrementato la frequenza degli interventi, eseguendo pulizie mirate a giorni alterni nelle zone più colpite», continua l’assessore. «Stiamo utilizzando mezzi e tecniche specifici, in particolare l’idropulizia ad alta pressione, per rimuovere efficacemente i residui di guano, igienizzando le strade e i marciapiedi». Una tecnica prevista dall’appalto un giorno a settimana, che sarà utilizzata tre volte ogni sette giorni senza oneri aggiuntivi fino al termine dell’emergenza. «Si tratta di uno sforzo notevole», conclude De Roma, «che porteremo avanti finché la situazione non tornerà alla normalità, con la migrazione di questi uccelli».

