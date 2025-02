Il guado sul Flumendosa di nuovo sommerso dall’acqua 

Guado sul Flumendosa leggermente sommerso dall’acqua per la seconda volta in due settimane ed ecco che, ancora una volta, il paese di Villaputzu si ritrova isolato. Il guado è infatti stato chiuso al transito dalla sera del 2 febbraio e potrà essere riaperto solo dopo un abbassamento del livello del fiume e dei successivi lavori di rispristino della pista sterrata.

«La situazione – ha spiegato il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu - è sotto stretto monitoraggio. Una volta terminato il maltempo e quando le condizioni lo permetteranno interverremo subito per ripristinare la pista in alveo e riconsentire il transito delle autovetture».

Per il collegamento tra Villaputzu e il Sarrabus è così necessario fare un giro da 35 chilometri (anziché cinque) tra la 125 Var e la vecchia orientale (svincolo Quirra) con segnaletica, in quest’ultimo tratto, carente e piuttosto pericoloso in caso di pioggia. Non solo: con la galleria S’Arexini chiusa i tempi di percorrenza tra Cagliari e Villaputzu passano da un’ora a un’ora e 40 minuti. Anche per questo nella giornata di oggi è in programma un vertice in Regione tra tutti gli enti coinvolti per capire, fra l’altro, a che punto sono i lavori sul ponte di ferro. Vertice al quale dovrebbe prendere parte anche l’impresa siciliana a cui sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza del ponte. Lavori che procedono al rallentatore e che – questa è l’unica certezza – non termineranno il prossimo 3 giugno come da previsioni iniziali. (g. a.)

