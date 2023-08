Il Gruppo Superemme apre il 35° Pan 

Il Gruppo Superemme apre il suo secondo punto vendita a Olbia, 35° in Sardegna a insegna IperPan e SuperPan, confermando gli obiettivi di crescita nell’Isola. In via Barcellona, il nuovo SuperPan si sviluppa su un’area di 1.200 metri quadri: è aperto 7 giorni su 7, con la possibilità di far la spesa anche in autonomia (grazie alle casse veloci) e online, scaricando la app CosìComodo. «La storia di Superemme», si legge in un comunicato stampa, «ha origine negli anni ’60 a Dolianova, dove la famiglia Murgia gestisce un negozio tradizionale con prodotti alimentari e non food. Nel 1975, apre il primo negozio con insegna Supermercati Mp ed ha così inizio la trasformazione». «Grazie ai nostri nonni e poi ai nostri genitori, l’azienda è cresciuta fornendo servizi sempre più all’avanguardia, confrontandosi con il mercato nazionale e internazionale», evidenzia Francesco Murgia, vicepresidente del Gruppo.

«Il nuovo Superpan di Olbia», aggiunge Silvia Massa, ad del Gruppo, «è legato a un intervento sostenibile, con materiali che riducono l’impatto ambientale, come la facciata ventilata che purifica l’aria assorbendo CO2 e restituendo ossigeno».

