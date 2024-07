Il gruppo speleologico trasloca 

Da San Gavino a Sanluri: cambia casa il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Sardegna competente per tutto il Medio Campidano. L’ufficialità arriva con una delibera di Giunta del capoluogo di Provincia che pone fine alla richiesta avanzata dagli alpini lo scorso gennaio. I locali affidati dal Comune sono quelli della vecchia sede Aspal di via Piave, ancora nella disponibilità della Regione fino al completamento della messa in sicurezza di alcune parti esterne dell’edificio. «Il trasferimento – fanno sapere i volontari – nasce da motivazioni logistiche. L’obiettivo è sempre lo stesso: presidiare questo angolo di terra della Sardegna in modo più capillare e pertanto svolgere interventi immediati grazie alla presenza in loco di mezzi e attrezzature. «Grazie alla nostra centralità geografica – dice il sindaco, Alberto Urpi – la città si arricchisce di un ulteriore servizio importate, soprattutto perché dà l’opportunità di attivare intereventi tempestivi a favore della comunità». ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA