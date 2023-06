Il gruppo misto spacca la maggioranza 

Gli occhi adesso sono tutti puntati alle prossime sedute del Consiglio comunale. Dopo l’ultimo tavolo politico, che ha fatto emergere in maniera ancora più netta le divisioni tra favorevoli e contrari all’ingresso in Giunta di Prospettiva Aristanis, ma non ha chiarito le intenzioni del primo cittadino, si naviga a vista.

Acque agitate

E le acque restano agitate, come confermano le assenze all’ultimo intergruppo di maggioranza. I tre esponenti del gruppo misto hanno disertato la riunione «perché non troviamo corretto essere convocati ad alcuni appuntamenti sì ed ad altri no», contesta il capogruppo Gianfranco Licheri, che puntualizza «non vediamo il primo cittadino dall’approvazione del bilancio di previsione, è un dato di fatto che finora siamo stati completamente ignorati».

Le differenze

Le richieste di apertura avanzate da Fratelli d’Italia e Udc, finora non hanno trovato sponda negli altri partiti della coalizione, determinati a far valere l’accordo sottoscritto prima delle amministrative. «Quell’accordo - ribadisce il coordinatore provinciale dei Riformatori, Andrea Santucciu - è di un anno fa, non del secolo scorso». E aggiunge: «Il tavolo politico è composto dai partiti che hanno garantito l’elezione di Massimiliano Sanna. Del resto, i consiglieri comunali che ora avanzano richieste sono stati eletti nei partiti, mica in liste civiche». Le posizioni, dunque, restano distanti mentre al centro il sindaco prende tempo. Nell’intergruppo di mercoledì, consiglieri e assessori di centrodestra (assenti oltre al gruppo misto anche Murru, Pecoraro, Uras e Orrù) hanno confermato la convocazione dell’assemblea civica per giovedì 22 e martedì 27 ma non senza fatica, alla ricerca di una data sul calendario che potesse garantire la più ampia partecipazione.

La richiesta

Prospettiva Aristanis è una “mina vagante” e anche se il capogruppo non mette in discussione il sostegno al primo cittadino, rivendica il suo spazio. «Siamo sempre in maggioranza - dichiara Gianfranco Licheri - ma vogliamo essere rappresentati nell’esecutivo».

E davanti alla spaccatura che vede da una parte FdI e Udc, pronti a fare spazio ai nuovi arrivati al tavolo dei bottoni «perché in tredici non si va da nessuna parte”» dall’altra Riformatori, Partito Sardo d’Azione, Forza Italia e Sardegna 20 Venti, decisi a blindare la Giunta, Licheri commenta: «C’è chi ha capito che nella democrazia la cosa essenziale sono i numeri e chi ancora non l’ha capito». L’ultima parola spetta al sindaco, che per il momento sceglie la via del silenzio. Almeno sino a giovedì 22 quando l’Assemblea civica si dovrà riunire per dare la parola alla Giunta e rispondere alle tante interpellanze della minoranza.

