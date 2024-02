Il gruppo misto primo “partito” 

La prima ad andarsene, due settimane fa è stata Roberta Perra: l’ex consigliera di Solinas presidente (già ex Lega, poi ex Udc) ha lasciato il gruppo per andare al misto (dove da due anni c’è solo Andrea Piras, Lega). La ragione? È candidata al consiglio regionale con la lista Sardegna al centro 20Venti di Peru e Tunis. Martedì scorso è toccato ad altri tre consiglieri, tutti della maggioranza di centrodestra, anche loro tutti confluiti nel gruppo misto. Nuove migrazioni e “potature” ai partiti che, a un mese e poco più dalla fine della consiliatura (questa l’ipotesi più probabile con il sindaco Paolo Truzzu candidato alla guida della Regione) non cambiano, però, gli equilibri di Palazzo Bacaredda.

Le novità

L’uscita di Enrica Anedda, annunciata in aula nell’ultima seduta del Consiglio, è quella che ha fatto meno rumore, perché la più scontata dopo l’addio al veleno da Fratelli d’Italia: per l’avvocata infatti, candidata alle regionale del 25 febbraio con la Lega, l’uscita dal gruppo era solo una formalità. Resta ancora da decidere se la Anedda continuerà a guidare la commissione che dal 2019 presiede, Cultura e Verde pubblico (verosimilmente sarà così), beninteso che di fronte alla sua manifesta disponibilità sarà comunque «una decisione che rimetto all’aula».

Se FdI ha perso un pezzo, e passa da sei a cinque consiglieri (cinque ora anche quelli del gruppo misto), Solinas presidente ne perde due: dopo la Perra, infatti, se n’è andato anche Alessandro Balletto (arrivato da Forza Italia). Il commercialista cagliaritano ha spiegato così la sua scelta: «Non ha più significato un gruppo che si chiama Solinas presidente, dal momento che è venuta meno la ratio di quel gruppo». Non fa una piega.

Il Psd’Az

A sorpresa, ma forse solo per i più distratti, l’addio del capogruppo del Psd’Az: Roberto Mura, legatissimo a Stefano Schirru, consigliere regionale uscente e ricandidato con Alleanza Sardegna-partito Liberale italiano: «Ringrazio il presidente Solinas per il ruolo che mi attribuito in consiglio comunale, sarò sempre al servizio di questa maggioranza anche dentro il gruppo misto». (ma.mad. )

