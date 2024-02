Il gruppo misto cresce: sono sei i consiglieri 

L’emorragia non si ferma. E adesso, considerando anche i cambi di casacca doppi (e tripli) degli ultimi anni, cioè di chi ha cambiato gruppo due o tre volte, sono otto. Otto consiglieri eletti in una lista, poi finiti in Consiglio prima in un altro gruppo, poi ancora in un altro ancora. Di questi, sei sono confluiti nel misto. L’ultimo della lista è Alessandro Fadda: il consigliere dei Riformatori ha annunciato l’uscita dal gruppo martedì scorso in Consiglio comunale e l’ingresso nel gruppo misto. Un gruppo “inaugurato” in questa consiliatura oltre due anni fa da Andrea Piras (Lega) dopo l’uscita dal partito di Roberta Perra (finita anche lei un mese fa nel misto dopo l’addio a Solinas presidente) e l’impossibilità del consigliere della Lega di mantenere un gruppo con un solo rappresentante. Da meno di due settimane, poi, si sono iscritti al “partito” del misto anche Enrica Anedda Endrich (dopo l’addio al veleno da FdI), Alessandro Balletto (uscita dal gruppo Solinas presidente) e Roberto Mura, ex capogruppo del Psd’Az (al suo posto è stato nominato Marcello Polastri). La notizia è che tutte queste migrazioni, a un mese, più o meno, dalla fine della consiliatura (questa l’ipotesi più probabile con il sindaco Paolo Truzzu candidato alla guida della Regione) non cambiano gli equilibri a Palazzo Bacaredda. ( ma. mad. )

